Как научиться говорить «нет»

Почему нам так неловко отказывать людям и зачем мы взваливаем на себя чужие проблемы и переживания? Почти у каждого из нас были такие ситуации, после которых мы задавались вопросом: почему же так происходит? Психологи говорят, что причины могут лежать в культуре, воспитании, детских травмах и глубинных страхах.

Страх быть отвергнутым. Он часто лежит в основе нашего страха обидеть другого человека, близкого или не очень. Этот страх есть у всех, в большей или меньшей степени, и он абсолютно естественен.

Детский опыт. В детстве родители могли стыдить ребенка за его желания, если они были им непонятны или неудобны, смущали их или нервировали. Так у ребенка формируется модель поведения в обществе, когда интересы окружающих он ставит выше своих, и не прислушивается к своим желаниям. Похожая ситуация может происходить, если для самих родителей оценка окружающих была слишком важна. Тогда ребенок перенимает модель, в которой всем угождать значит всем нравиться, и повторяет ее в своей жизни. Постоянное навязывание своей воли родителями тоже может научить ребенка скрывать и игнорировать свои истинные желания.

Культура. Нас с детства учат, что нужно быть добрыми и отзывчивыми, делиться и помогать. В сказках главные персонажи всегда в конце учатся сочувствию, взаимопомощи и скромности. Конечно же, это замечательно. Но вот в реальной жизни часто все не так просто, и отстаивание своих интересов может быть важнее идеалов.

Как научиться говорить «нет»

Понимайте и помните, чего хотите вы. Если вам поступила просьба, выполнение которой вам тяжело морально или физически, остановитесь и подумайте, хотите ли вы помогать. Если нет, проговорите про себя истинную причину отказа. После этого вам будет гораздо легче произнести свое мнение вслух, а значит, и эффективно поговорить с просителем.

Не старайтесь быть хорошей для всех. Важно понимать, что все мы не идеальны и иногда просто не может сделать ту или иную вещь. У нас у всех есть интересы, предпочтения, страхи и проблемы. И они могут стать причиной отказов, даже друзьям и близким. Если мы выполняем чужие просьбы, которые нам неудобны и чересчур тяжелы, мы накапливаем злость и раздражение. Гораздо лучше откровенно поговорить с человеком, просящим помощи, честно объяснив ему свою позицию, и вместе прийти к компромиссу.

Помните, что отказывать нормально. Никто на самом деле не ждет от вас, что вы будете помогать в 100% случаев и никогда не отказывать. Вы отказываете людям, они вам, а в следующий раз помогаете друг другу, и ничего ужасного не случается.

Если неумение сказать «нет» превратилось для вас в серьезную проблему, и у вас никак не получается с ней справиться, обратитесь к психологу. Он поможет вам наиболее эффективно.

Когда вы отказываете человеку, добавьте фразу «Мне очень жаль». Так он поймет, что вы стараетесь быть деликатной и не хотите обидеть его. Помните, что всегда лучше сказать нет честно, чем согласиться, но потом не помочь.