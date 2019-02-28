6 способов заводить друзей во взрослой жизни

После 25 лет количество друзей в нашей жизни, как правило, начинает сокращаться. Школьные и университетские приятели растворяются во времени, а знакомиться и формировать близкие связи с новыми людьми все сложнее. Рассказываем, как искать друзей, если ты уже взрослая.

1. Следуй своим интересам

Используй свое хобби, чтобы найти друзей. Совместная деятельность — эффективный способ сблизиться с людьми. Если ты еще не ходишь на какие-нибудь классы, курсы или тренировки, знакомства — еще один веский повод начать это делать. Не стоит идти на йогу или танцы только потому, что это популярные занятия и там наверняка много людей. Выбирай то, что тебя реально привлекает, только так ты сможешь чувствовать себя непринужденно. Начать разговор с незнакомцем на секции гораздо проще, ведь как минимум один общий интерес у вас уже есть.

2. Не игнорируй возможности сблизиться с окружающими

Журналистка Кейт Ливер в книге «The Friendship Cure», где она исследует современную дружбу, советует набраться смелости и делать небольшие шаги, когда возникает возможность сблизиться с кем-то. Вместо того, чтобы каждый день болтать с соседкой у подъезда или с коллегой после работы у дверей офиса, пригласи ее на кофе и узнай поближе. Брат или лучший друг познакомил со своей девушкой — добавь ее в соцсетях, а предлог пообщаться или встретиться появится. Чтобы обрести друзей, не обязательно знакомиться с кем-то новым, просто не упускай шанс узнать поближе того, кто уже есть среди твоих знакомых.

3. Используй соцсети

Чтобы найти сообщество по интересам в интернете, вообще не обязательно иметь хобби. Группа молодых мам, живущих в твоем районе; мероприятий, которые регулярно проходят в баре неподалеку; студентов; менеджеров; поклонников Эзры Миллера, да кого угодно. Это могут быть люди с похожими интересами или те, кто переживают тот же опыт, что и ты. При этом, терапевт и психолог Мириам Кирмайер, которая специализируется на исследовании дружеских отношений, подчеркивает, что социальные сети не отменяют личных взаимодействий:

Чем больше мы полагаемся на приложения, тем меньше у нас практики с такими разговорами и опытом, которые действительно позволяют нам создавать близкие дружеские отношения, а не поверхностные связи.

Так что используй интернет, как способ найти сообщество или друзей, с которыми ты сможешь взаимодействовать в реальной жизни, а не только в соцсетях.

4. Не бойся быть уязвимой

Для знакомства и сближения с человеком придется проявить инициативу и побороть свой страх быть отвергнутой. Не стесняйся быть уязвимой: попросить помощь, поделиться своей неудачей или просто сказать, что чувствуешь — например, как тебе неловко вести разговор и ты боишься показаться навязчивой. Такие признания подкупают, собеседник видит твою искренность, ему проще открыться и доверять — а это уже большой шаг к дружескому общению.

5. Постарайся искренне заинтересоваться человеком

Дружба требует взаимности, поэтому пытайся по-настоящему интересоваться человеком, а не просто проводить с ним время. Будь активным слушателем: задавай вопросы, эмоционально реагируй — покажи, что тебе не все равно. Нет лучшего способа понравиться человеку, чем проявить к нему искреннее внимание. Конечно, ты не должна притворяться, если тебе безумно скучно с собеседником. Не стесняйся прекратить общение, которое не доставляет удовольствия, ведь ты ищешь глубокую дружескую связь.

6. Не дави на людей

Не стоит требовать многого от дружбы после 25 лет — с возрастом у всех меняются приоритеты, и вечер с подругами теперь стоит где-то после здорового восьмичасового сна и общения с семьей. Чтобы сохранить приятельские отношения на долгие годы, тебе придется снизить ожидания и принять, что даже близкая подруга может забыть про твой день рождения или отменить встречу в последний момент. Обязательств с течением жизни становится все больше, но дружба — все еще дело добровольное.

Тяжело ли тебе заводить друзей во взрослой жизни?