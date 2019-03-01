Чем полезны комплименты

1 марта во всем мире отмечают День комплиментов. Психолог рассказала «ВМ» о том, почему полезно говорить окружающим приятные вещи.

Внештатный специалист-психолог Экспертно-консультативного совета родительской общественности Ольга Павлова рассказала о том, что комплименты полезны в первую очередь для того, кто их говорит.

— Говоря комплименты, легче перенести невзгоды: когда мы акцентируем внимание на хороших качествах другого человека, то и наша психика переключается на позитив, — объяснила она. — У того, кто их слышит, конечно, тоже поднимается настроение. Но нужно помнить, что от комплиментов причина плохого настроения не исчезнет.

Ольга Павлова подчеркнула, что комплименты в адрес своих детей могут помочь в воспитательном процессе.

— Если ребенка хвалить и акцентировать внимание на его сильных сторонах, то есть шанс, что сформируется позитивная мотивация,

— сказала она.

Психолог поделилась рецептом идеального комплимента.

— Во-первых, ни в коем случае нельзя лгать, — перечислила она. — Люди обычно знают свои слабые и сильные стороны, и если вы будете говорить, предположим, толстому человеку о том, какой он стройный, это будет воспринято в негативном ключе. Во-вторых, хвалите лучше достижения, а не внешность — то есть то, что зависит непосредственно от объекта комплимента, а не от генетики и других факторов.

Также эксперт отметила, что нельзя произносить комплименты слишком часто.

— Если люди от вас постоянно будут слышать что-то хорошее в свой адрес и знать, что вы говорите это не только им, то со временем ценность произносимых вами слов значительно упадет,

— пояснила Павлова.