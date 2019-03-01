Почему дети такие неблагодарные

Рассказывает психолог Евгений Идзиковский.

«Поначалу дети любят своих родителей, со временем, однако, они начинают их судить и редко, очень редко прощают», — Оскар Уайльд

Растишь, растишь сыночку-доченьку, а вырастает неблагодарная свинка. Все для него делаешь, хоть бы спасибо в ответ услышать. Типичная ситуация типичного родителя в России, независимо от географии, дохода и социального статуса.

Разберемся, отчего этакая напасть на Руси, и как ней бороться.

Нам что-то сделали приятное, мы испытываем благодарность, если, конечно, это приятное не должно было произойти по естественному ходу вещей. Солнечный день нас радует, но благодарности не вызывает. Это нормально, он таким и должен быть. Перечислили зарплату? Классно, но было бы странно испытывать за нее благодарность — она заработана.

Человек считает, что ему это были обязаны сделать? Он не испытывает благодарности. Вы готовите ребенку еду? Он считает, что вы обязаны его кормить. И одевать. И убирать за ним. И мыть посуду. Потому что лично ему некритична чистая комната. И он резонно считает, что она нужна вам. А за что тогда благодарить?

Но я ведь его кормлю! Еда-то ему нужна! И еще я дарю ему подарки. Ну да. И еще заставляете умываться, чистить зубы и ходить в школу. Он (или она) готов это все терпеть и прощать. Но если он только что пришел из школы, куда вы заставили его пойти, а потом заставили вымыть руки, а потом покормили, то в итоге баланс почти нулевой, не за что благодарить.

Так и выходит. Вы хотите благодарности за то, что его воспитываете, но считает ли ребенок это ценностью? Если бы вас сейчас кто-то воспитывал и заставлял вас вести себя не так, как вы хотите, вы бы ощущали благодарность?

Кстати, важный вопрос. Проявляете ли вы благодарность к своим родителям, особенно на глазах у ребенка? Не формальную, а искреннюю.

Бесполезно рассказывать детям, как жить. Обучаются они только на примерах. Так уж устроена человеческая психика.

Сетуете на тяжелую работу, показываете, что не хотите на нее ходить? Тогда ребенок усвоит, что работа это тяжкая неприятная обязанность (что хорошо коррелирует с нелюбовью к учебе, которая, увы, у многих). Показываете неуважение к окружающим, ссоритесь и скандалите? Вот она, модель общения взрослых!

Не испытываете и не показываете благодарность? А у кого тогда дети должны научиться быть благодарными?