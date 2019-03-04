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5 женских приемов, которые рушат отношения 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru расскажет, какие слова и действия под запретом
В детстве нам читают сказки о принцессах и принцах, отношения которых складываются раз и на всю жизнь. К сожалению, сказка разбивается о быт, причем не без нашей вины — некоторые модели поведения, типичные для большинства девушек, могут разрушить даже самый прочный фундамент. Помните, что человек рядом — не ваша собственность, а такой же живой организм со своими мыслями и эмоциями. Рассказываем, что может встать на пути к полным гармонии и любви отношениям.

«Знаешь, подруге Маше парень подарил…»

Немногие молодые люди способны понимать намеки. Парни признаются, что были бы рады узнавать о желаниях своих девушек напрямую, а не через рассказы о подругах и намеках в виде картинок. Если вы хотите новую сумку, но не можете или не хотите покупать ее сами, пришлите молодому человеку ссылку на онлайн-магазин и скажите, что хотите такой подарок. Сюрпризы никто не отменял, но мужчине легче удовлетворить вашу просьбу и увидеть радость в глазах, чем гадать, почему настроение его девушки испортилось. То же самое с цветами, оплатой косметологических процедур и прочего. Не забывайте об ответных подарках — замечайте, о чем с восторгом говорит ваш молодой человек, а что ему, наоборот, категорически не нравится. Устраивайте сюрпризы в виде романтических ужинов или необычных приборов для интересного времяпрепровождения.

«Отстань, я обиделась…»

Сложно представить, как мужчины терпят капризных женщин. Одно дело, если перепады настроения временные и связаны с изменением гормонального фона или неудачным днем. Однако постоянная необоснованная смена настроения вряд ли порадует окружающих вас людей. Поведение маленькой девочки не делает вас визуально моложе, как многим кажется, а превращает взрослую адекватную девушку в капризного ребенка. Если вы недовольны поведением молодого человека, сначала подумайте, что вас задело в его поступке. Например, он пошел в клуб с друзьями, а вы все время сидите дома и ни с кем не общаетесь — не удивительно, что вас будет бесить его поведение. Возможно, что вам стоит сначала разобраться со своими внутренними проблемами, а потом «нападать» на мужчину. Однако не стоит все время замалчивать проблемы — обоснованные просьбы обсуждайте открыто.

«Для тебя рассветы и туманы…»

Не зря великий классик говорил: «чем меньше женщину мы любим…» Некоторые девушки готовы пойти на все, лишь бы их возлюбленный был доволен — меняют стиль, прическу, делают пластические операции. Нелюбовь и неуважение к себе ярко проявляется в нас через призму отношений. Запомните: ни одну девушку возведение мужчины в лик святых не сделало счастливой. Будьте довольны собой и своей жизнью прежде всего, а не живите чужой. Пусть ваши отношения будут равноценным союзом, а не парой нарцисса и его бледной тени. Уважайте себя, тогда другие будут уважать вас. Если не можете справиться с проблемами самооценки, обратитесь к психологу — это не стыдно. Терапия помогает поднять пласт «затушенных» нами проблем и разобраться с ними прежде, чем они перельются в более серьезные последствия.

«Ну и почему ты опять задержался?»

Недоверие — первый шаг к окончанию отношений. Если вы не верите своему мужчине, что ему действительно пришлось остаться на работе подольше по просьбе начальника, хотя ему хотелось провести время с вами, то лучше расстаньтесь с ним. Не мучайте ни себя, ни его. Ревность, сомнения в верности слов, попытка поймать на лжи — это симптомы больной психики. В здоровых отношениях вам не придется искать подтекст в словах партнера. Причин такого может быть две — у вас есть реальные основания для недоверия, либо вы не уверены в себе. Обе они рано или поздно приведут к расставанию.

«Ой, на работе такой симпатичный коллега…»

Попытка вызвать ревность у партнера, чтобы зажечь в нем былую страсть — явно не лучший способ сохранить отношения. Удивительно, почему многие девушки до сих пор им пользуются. Одни в шутку могут сказать подобную фразу молодому человеку, чтобы убедиться, что он их случает. Другие всерьез рассказывают о симпатичных коллегах, спортсменах в тренажерном зале или случайных прохожих. Нет ничего предосудительного в том, чтобы общаться с людьми противоположного пола, когда вы находитесь в отношениях. Правда нужно четко знать, что есть определенная грань, которую переступать нельзя — вы можете обидеть возлюбленного.
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