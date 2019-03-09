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Почему нельзя дарить часы своим возлюбленным 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Когда приходит праздник, каждый стремится подарок, который запомнится надолго. Многие делают выбор в пользу часов, которые по сей день остаются одним из самых статусных презентов. Однако многие уверены в том, что дарить часы своим возлюбленным категорически нельзя.
Дело в том, что раньше дарить часы считалось плохой приметой, равно как и вилки, ножи, то есть предметы, которыми можно порезаться или уколоться. Часы — с их острыми стрелками — считались "опасным" подарком. Предки верили, что вместе с часами передается нечистая сила, способная испортить жизнь человека.
Еще по одной версии часы — предвестники смерти. Они отсчитывают время до смерти человека, получившего их в подарок. Многие верят, что тот, кто дарит часы, желает человеку самого худшего. Особенно в Китае, где подаренные часы считаются приглашением на похороны.
Со временем появилось много интерпретаций подобных суеверий. Так, по одной версии, подаренные часы могли предсказать момент расставания. В то время, когда они остановятся, пара обречена на разрыв отношений.
Приметы живут и в нашем обществе. Некоторые девушки уверены в том, что подаренные часы — намек на их непунктуальность. Другие считают, что часы в качестве подарка — изощренный намек на окончание отношений.
Эксперты уверены в том, что приметы основаны на страхах и недоверии к чему-то новому. Именно поэтому люди на протяжении столетий недоверчиво относились и к часам — механизму, который способен отсчитывать что-то невидимое и неосязаемое.
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