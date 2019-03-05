Названы самые желанные подарки на 8 Марта

Ювелирные украшения, косметика и подарочные сертификаты попали в топ как самых желанных, так и запланированных подарков к 8 Марта. Такие данные получил сервис для размещения объявлений «Авито» после проведенного исследования, сообщило РИА «Новости»

В нынешнем году поздравлять с Международным женским днем прекрасную половину человечества намерены 90% опрошенных мужчин. Показатель вырос на пять процентных пунктов, по сравнению с 2018 годом. Активность в этом вопросе больше всего проявляют россияне в возрасте от 36 до 45 лет.

Специалисты указывают, что 43% женщин в первую очередь хотя получить в подарок на 8 Марта ювелирные украшения. Еще 34% мечтают о косметике и парфюмерии, 22% — о подарочных сертификатах. Бытовую технику и путевку в качестве хорошего презента упомянули по 18% опрошенных.

Мужчины в этом плане не прогадали, хотя и поставили косметику и парфюмерию на первое место: такие подарки выбрали для своей половины 35% участников опроса. Ювелирные украшения хотят вручить женщинам 31% респондентов. Подарочный сертификат приобрели 21% опрошенных, а бытовую технику — 15%. Еще три процента мужчин подарят возлюбленным автомобиль.

Среди собственных вариантов подарков принявшие участие в исследовании назвали билеты на спектакль, концерт или в кино, прыжок с парашютом, заботу и внимание, поход в KFC, игрушку, деньги и многое другое.

Треть мужчин — 34% — готовы потратить на подарок от одной до трех тысяч рублей. Еще 20% — до тысячи. Сумму в размере от трех до пяти тысяч выделяют 19% респондентов, порядка 11% намерены потратить около 5-10 тысяч, а более указанной суммы — 6%. Не определились с суммой еще 11%.

Специалисты «Авито» опросили порядка полутора тысячи мужчин.