Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые желанные подарки на 8 Марта 

360tv.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: 360tv
Ювелирные украшения, косметика и подарочные сертификаты попали в топ как самых желанных, так и запланированных подарков к 8 Марта. Такие данные получил сервис для размещения объявлений «Авито» после проведенного исследования, сообщило РИА «Новости».
В нынешнем году поздравлять с Международным женским днем прекрасную половину человечества намерены 90% опрошенных мужчин. Показатель вырос на пять процентных пунктов, по сравнению с 2018 годом. Активность в этом вопросе больше всего проявляют россияне в возрасте от 36 до 45 лет.
Специалисты указывают, что 43% женщин в первую очередь хотя получить в подарок на 8 Марта ювелирные украшения. Еще 34% мечтают о косметике и парфюмерии, 22% — о подарочных сертификатах. Бытовую технику и путевку в качестве хорошего презента упомянули по 18% опрошенных.
Мужчины в этом плане не прогадали, хотя и поставили косметику и парфюмерию на первое место: такие подарки выбрали для своей половины 35% участников опроса. Ювелирные украшения хотят вручить женщинам 31% респондентов. Подарочный сертификат приобрели 21% опрошенных, а бытовую технику — 15%. Еще три процента мужчин подарят возлюбленным автомобиль.
Среди собственных вариантов подарков принявшие участие в исследовании назвали билеты на спектакль, концерт или в кино, прыжок с парашютом, заботу и внимание, поход в KFC, игрушку, деньги и многое другое.
Треть мужчин — 34% — готовы потратить на подарок от одной до трех тысяч рублей. Еще 20% — до тысячи. Сумму в размере от трех до пяти тысяч выделяют 19% респондентов, порядка 11% намерены потратить около 5-10 тысяч, а более указанной суммы — 6%. Не определились с суммой еще 11%.
Специалисты «Авито» опросили порядка полутора тысячи мужчин.
360tv.ru: последние новости
Трамп: переговоры с северокорейским лидером были очень содержательными Главная Масленица Подмосковья пройдет в Захарове Маша Бабко рассказала, каково быть «девочкой из ЦП» и выживать после дружбы с педофилом
Женский форум2
Психология , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
История глухонемых моделей-близняшек тронула Сеть
Как работает модная система питания 16/81
Водянова вышла на подиум с надписью на лице3
7 странностей, которые мужчины обожают в девушках3
Что думают мужчины о комках Биша1
Видео
Рамблер/гороскоп на 5 марта
Психология
Чехова не стесняется показывать неидеальную фигуру
Звёзды
Потап впервые подтвердил роман с Настей Каменских
Звёзды
Мамаша повалила детей, чтобы выиграть забег
Дети
69-летний Леонтьев ошарашил народ
Звёзды
Вторые половины актрис Comedy Woman
Звёзды Любовь
Куда привели Юрия Шатунова «Белые розы»
Звёзды
Сходить в туалет в автобусе позволила малышу мать
Дети Психология
Вдова Кобзона приоткрыла тайны семейной коллекции
Звёзды
5 мифов о тренировках, в которые мы верим
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение