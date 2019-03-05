Зачем суфражистки перекапывали поля для гольфа

Начиная с середины XIX века появилось немало женских движений, которые отстаивали равные права с мужчинами. И не всегда так, как это полагалось делать леди. Но среди активисток суфражистки считались настоящими хулиганками. И было за что.

Суфражистки или суфражетки, как их называли на французкий манер, боролись за предоставления женщинам избирательных прав. Сначала они просто выходили на митинги с плакатами, писали статьи и никого не трогали.

Но среди прочих требований активных женщин (право на высшее образование и равную оплату труда, например), именно заявления суфражисток всерьез оскорбляли мужчин. Ведь женщины покусились на право определять политику страны, а этого терпеть было нельзя.

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В СМИ печатали карикатуры на суфражистков, власти арестовывали наиболее заметных лидеров движения, и дело не ограничвалось только штрафами. Тогда и суфражистки перешли к активным действиям.

Суфражистки приковывали себя к воротам общественных учреждений, выходили с митингами на железные дороги, перекрывая движения поездов, устраивали марши с цепями из цветов. Ночами они даже перекапывали поля для гольфа, который считался истинно мужской игрой. Таким образом, они вторгались в мужской мир и напоминали о себе.

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Доставалось и художникам, которые писали обнаженных красавиц, и тем самым, принижали статус женщины до "самки". Среди ненавистных картин и "Венера с зеркалом" Веласкеса.

Наиболее радикальными были британские суфражистки во главе с Эммелин Панкхерст.

Они вооружались молотками и камнями и били стекла в окнах правительственных учреждений, устраивали драки с полицией, даже минировали дома своих политических противников.

.wikipedia.org

Например, Эмили Дэвинсон подложила бомбу в дом политика Дэвида Ллойд Джорджа. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. А Тереза Гарет бросила бутылку в Уинстона Черчилля, которого суфражистки считали своим заклятым врагом. На их обвинения в пьянстве и неподобающем для политика поведении, он ответил, что протрезвеет, а вот они навсегда останутся уродинами.

Арестованные суфражистки объявляли голодовку и их кормили насильственно.

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Однако дело доходило и трагедий. Та же Эмили Дэвинсон навсегда всписала свое имя в историю движения, когда погибла под копытами жеребца короля Георга V Энмера. Это случилось во время Дерби. Возможно, она хотела прикрепить флаг суфражисток к его хвосту. От полученных трав Эмили скончалась в больнице. Ее похороны стали стихийной демонстрацией. Суфражистки несли плакаты с лозунгами "Свобода или смерть!".

Несмотря на жертвы, дубинки полицейских и тюремные сроки, суфражистки добились своего. Американки получили право голосовать в 1920 году, британки — в 1928 (в 1919 году такое право дали только женщинам старше 30 лет), жительницы Нидерландов — в 1919, норвежки и датчанки — в 1913 году. В России женщины получили эти права в ходе революций 1917 года.