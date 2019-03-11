Какие профессии чаще всего выбирают психопаты

Психопатов трудно различить с первого взгляда. Тем более, что далеко не все они «Джеки Потрошители» или любые другие личности, которых мы видим в кино и о которых читаем в книгах. Очень часто психопаты кажутся нам нормальными людьми.

Но многих психопатов объединяет одно — желание сделать карьеру в строго определенной области. Кевин Даттон, британский психолог, специалист по изучению психопатии и писатель, составил рейтинг из десяти профессий, в которые чаще всего идут психопаты. На десятой строчке госслужащие. И тут, кстати, всплывает интересный факт: оказывается, утверждает Даттон, в 2014 году правительство Великобритании рассматривало вербовку психопатов специально «для поддержания порядка».

Утверждалось, что психопаты «очень хороши в кризисах», так как не имеют «никаких чувств к другим и морального кодекса, но при этом, как правило, очень умны и обладают хорошей логикой».

Как ни странно, девятую позицию занимает профессия повара. Но не стоит беспокоиться, что шеф имеет постоянный доступ к открытому огню или ножам. Большинство психопатов на самом деле не так уж заинтересовано в том, чтобы наносить вред другим, зато они чудесно себя чувствуют в хаосе — и это, вероятно, одна из причин, по которой они так хорошо работают в условиях потогонки на кухне.

Представителей духовенства Даттон поставил на восьмое место. Этот феномен в своем блоге по психологии объясняет ветеран ФБР Джо Наварро. Он говорит, что в рамках религиозных организаций люди могут получить средства для эксплуатации других, а также рычаги, которые придают их действиям законность. Кроме того, здесь легко создавать альянсы, которые могут дать манипуляторам преимущество в получении доступа к конфиденциальной информации.

На седьмой строчке рейтинга профессия полицейского. И опять же не стоит вздрагивать каждый раз, как вы видите представителя правопорядка с пистолетом в кобуре. Психопаты не обязательно имеют скрытые мотивы, зато у них есть важная черта — они умеют сохранять хладнокровие в состоянии стресса, в котором работники полиции пребывают регулярно.

Журналистов психолог определил на шестую позицию. Даттон называет следующие черты психопатов, которые очень хорошо помогают им в профессии: обаяние, сосредоточенность, внимательность, безжалостность и способность к действию — незаменимые качества, когда у вас сжатые сроки и нужно срочно выудить информацию у источников.

Посередине рейтинга — хирурги. Согласно исследованию, опубликованному в газете «Бюллетень Королевского колледжа хирургии Англии», специалисты в этой области действительно набрали больше баллов по шкале «психопатической личности», чем, например, их пациенты. Возможная причина — «стресс-иммунитет», который является отличительной чертой этих врачей, ведь хирурги вынуждены принимать быстрые и трудные решения каждый день.

Чуть-чуть до тройки лидеров не дотянули менеджеры по продажам. Психопата, который работает в продажах, отличают такие черты, как бесстыдство, самореклама, кража контрактов других людей, неустанное желание заработать больше денег и неспособность быть командным игроком.

Медиаперсоны, теле— и радиоведущие получили «бронзу» в рейтинге. Дело в том, что многие психопаты — нарциссы, а нарциссизм, вероятно, полезен в работе, требующей большого общественного внимания. Кроме того, в прямом эфире всегда может что-то пойти не так, а о том, что психопаты устойчивы к стрессу, мы уже говорили выше.

Юристы занимают второе место в списке профессий, которые чаще всего выбирают психопаты. В книге «Признания социопата: жизнь, проведенная на виду» М. Е. Томас, самопровозглашенный социопат, утверждает, что психическое отклонение помогло ему стать великолепным юристом. А адвокат Рут Ли Джонсон в своем блоге говорит, что такие психопатические черты, как уверенность в себе, хладнокровие и обманчивое обаяние могут быть очень полезны для юристов.

Менеджеры высшего звена, СЕО, получают «золото». Психопаты не только устойчивы к хаосу и умеют сохранять холодную голову в условиях стресса, но также умеют намеренно создавать хаос, чтобы выглядеть выигрышно на фоне людей, которые в этот момент пытаются бороться с обстоятельствами.

Кроме того, многие психопаты отлично владеют навыками манипуляции, что опять же позволяет им уверенно карабкаться вверх по карьерной лестнице.