Как обманывают на сайтах знакомств

Конечно же, большинство пользователей на сайтах знакомств — реальные люди, желающие найти пару, которые не хотят вам зла. Однако зачастую на интернет-ресурсах для знакомств можно натолкнуться на несколько видов типичных мошенников. Их можно узнать по фразам, историям, которые они вам рассказывают, а также по просьбам. Если вы общаетесь на сайтах знакомств с иностранцами, или людьми, которые себя за них выдают, помните о нескольких самых распространенных видах мошенничества, с которыми вы можете столкнуться.

Какие признаки должны насторожить вас

Первые сообщения мошенника, как правило, очень вежливые и подробные. Чтобы произвести на вас впечатление, он будет подробно рассказывать о своей работе и хобби, намекнет, что с финансами у него все хорошо. Комплементы будут приятными и не пошлыми, и вскоре вам предложат перевести общение с сайта знакомств в социальные сети. Признаваться в своих чувствах мошенник начинает рано, но очень активно, с обильными комплементами и описанием своих эмоций.

Мошенники зачастую общаются сразу с несколькими жертвами, отправляя всем одинаковые сообщения. Однако перед тем, как перейти непосредственно к обману, они могут ждать очень много времени — недели и месяцы. Ведь главная задача обманщика — втереться к вам в доверие, а лучше влюбить вас себя. Потом мошенник переходит к действию. Есть несколько самых распространенных видов мошенничества.

Подарки

После нескольких недель или месяцев общения жених «отправляет» невесте дорогой подарок. Это может быть телефон или украшение. Однако потом выясняется, что он «забыл» оплатить доставку и просит вас сделать это за него, а деньги обещает перевести позже или вернуть при встрече. Так как доверие к мошеннику уже есть, а сумма «доставки», как правило, небольшая, многие соглашаются отдать деньги. Конечно же, после получения суммы мошенник исчезает вместе с деньгами.

Билет на самолет

Вы долго общаетесь с «иностранцем», и он приглашает вас к себе, или же вы решаете полететь куда-то вместе. Внезапно денег у него не оказывается — заблокирован счет, и вам приходится покупать билет, а то и оба, самой. Мужчина присылает вам ссылку на сайт с дешевыми билетами, и вы совершаете покупку. Как правило, сайт оказывается фишинговым, и деньги уходят далеко не авиакомпании, а вашему «жениху».

Беда

Иногда с вашим «возлюбленным» внезапно случаются несчастья — тяжелые болезни, аварии или огромные штрафы. Вам очень хочется помочь, и вы начинаете высылать мошеннику деньги. В некоторых случаях к разыгрыванию сценария могут присоединяться и «родственники жениха», еще больше вводя вас в заблуждение.

Шантаж

Самый распространенный и самый простой для мошенников вид обмана — шантаж. Через какое-то время после начала общения мошенник просит вас отправить ему откровенные фотографии или видео. После этого он начинает угрожать отправить их вашим друзьям и знакомым.

Единственный способ уберечься от подобного — не отправлять такие фото и видео незнакомцам, не переводить им деньги, не сообщать реквизиты банковской карты и вообще не терять голову.