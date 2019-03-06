Какие подарки на 8 Марта оценит женщина

Близится такой милый, такой очаровательный праздник весны — 8 Марта. У тех, кто вырос в СССР, он ассоциируется с нежным букетиком мимоз, который радовал глаз чуть ли не до конца апреля, с открытками, которые в школе на уроке труда собственноручно делались для любимых мам, бабушек и учителей, с гостеприимно накрытым столом и еще много с чем.

Сегодня, когда праздник можно устроить каждый день, удивить чем-то в официальную дату крайне сложно. Но есть ряд подарков, которые любой женщине будет приятно получить.

Цветы

Если мужчине надо объяснять, что 8 Марта, в день рождения и другие праздники типа годовщины свадьбы надо прийти домой с букетом цветов (желательно тех, которые вызывают в женщине восторг), случай крайне запущенный. И тут, вполне вероятно, что об иных подарках и думать нечего.

Да, дорогие мужчины! Дамы любят получать цветы в подарок. Среди моих подруг нет ни одной, которая корчилась бы в муках (если это не аллергическая реакция на какие-нибудь там вонючие лилии), принимая охапку роз, нежный букетик ландышей или корзинку с герберами.

Если вам повезло и вы встретили ту, что терпеть не может срезанных цветов, имейте в виду, тратится придется на иные вещи. То есть сэкономить все равно не получится.

Подарочный сертификат

Хвала тому человеку, который придумал эту прекрасную вещь. Будем надеяться, он серьезно обогатился, как минимум лучами самой светлой энергетики — прекрасные создания всего мира шлют ему мысленные благодарности. Да, большая часть женщин предпочтет, имея подарочный сертификат, лично зайти в магазин и, проведя там хоть час, хоть два, выбрать понравившуюся ей вещь лично.

Главное, не ошибиться сертификатом и его суммой. Вы наверняка попадете в десятку, если выберете магазин косметики — ваша жена сама выберет тушь или ватные диски, прекрасным вариантом станет сертификат в любимый магазин нижнего белья или бутик одежды.

Если избранница посещает СПА, неплохо будет пополнить ее счет, сейчас такие вещи практикуют почти все салоны, когда на фамилию клиентки заводится депозит. Такие же вещи можно проделать и со спортклубом — так ваша любимая может потратиться на персональные тренировки. Магазин товаров для рукоделия, книжный, оружейный — исходите из интересов вашей половины, ошибка маловероятна.

Категорическое нет сертификатам в магазины посуды и кухонной утвари (исключение — фуд-блогеры и фуд-фотографы, тех можно не кормить, лишь бы в доме завелась новая невиданная тарелочка или мисочка), бытовой техники (только если жена мечтала о новом эпиляторе) и, конечно же, лавки с продуктами. Не ройте себе могилу раньше времени, вы нам еще понадобитесь.

Мастер-класс

Эта ниша на сегодняшнем рынке — ну просто поле непаханое для вариантов подарков чуть ли не пару жизней вперед. Любит готовить и хочет удивлять вас новыми изысками? Прекрасно, оплатите кулинарный мастер-класс и обязательно сходите вместе.

Во-первых, отлично проведете время — совместная деятельность всегда сближает, во-вторых, научитесь чему-то новому. Но ни в коем случае не вручайте подобный подарок со словами «наконец-то у нас на обед будет нормальная еда, а не магазинные пельмени». Испортите и праздник, и поход на мероприятие, и пельменями вас потом досыта накормят.

Например, ваша благоверная получает образование и мечтает о каком-то дополнительном интересном курсе. Поверьте, ей будет очень приятно получить его в подарок. Как и всяческие тренинги в интернете, начиная от фейсфитнеса до английского. Если любимая любит макияж, поход к визажисту на мастер-класс будет для нее прекрасной возможностью научиться это делать лучше и качественней.

Многие женщины оценят такой подарок. Лепка из глины, мыловарение, изготовление косметики — все зависит от вашей фантазии, но не забывайте о предпочтениях вашей половины. Иначе деньги на ветер она вам простит не скоро.

Парфюм

Если вам по каким-то причинам не хочется дарить подарочный сертификат, но вы уверены в знаниях вкусов своей спутницы, духи станут отличным дополнением к роскошному букету цветов. Если избранница любит пробовать новинки, выбирайте их из линейки предпочитаемых ею марок, так меньше шансов ошибиться. Можно купить набор с молочком или лосьоном для тела. Его и упаковывать не надо, он всегда продается в шикарной коробке. АКСЕССУАРЫ Поверьте, мало какая женщина откажется получить в подарок сумочку, новый кошелек (не забудьте положить туда купюру) или хороший шейный платок. Но тут вы должны быть знатоком ее вкусов и хорошо разбираться в моде. Конечно, если вы подготовились заранее и прогулялись с супругой по магазинам, невзначай заметив, на что она обратила внимание, трепетно жмем вашу мужественную руку. Бегите бегом и покупайте. Она оценит и сам подарок и ваше внимание. Второе даже выше первого. Поверьте.

Ювелирные украшения

Многие изделия, конечно, можно купить без примерки. Однако с ювелирными украшениями дело, как говорится, не только в размере, но и во вкусе. Такой вид товара не подлежит возврату, поэтому выбирать кольцо, серьги и прочие женские слабости с бриллиантами надо только лично. Прямо с утра берите ненаглядную под ручку и ведите в ювелирный салон. Этот совет подойдет и тем, кто по какой-то причине (для женщин в этом плане причина может быть только одна — мужчина лежал в коме) забыли о празднике и не подготовили подарок.

Интимные радости

Если вы хотите добавить перчинку в вашу сексуальную жизнь, нет смысла откладывать. Да, подобные темы не всегда и все могут обсуждать, но что вы выиграете, если будете умалчивать?

Сегодня есть специальные тренинги только для женщин, на которых вашу вторую половину научат разнообразным премудростям в постели и откроют много интересного, даже если она считает себя очень подкованной в интимной сфере.

Единственное пожелание: не отправляйте ее на тренинг, касающийся вашего удовлетворения, а позаботьтесь о ее. Поверьте, это в итоге обернется подарком и для вас.

Дорогие мужчины, помните, мы любим вас за то, что вы есть, за вашу поддержку и защиту. Однако еще мы любим цветы, подарки и поцелуи. И каждой женщине получать их очень и очень приятно. Не забудьте купить маме, жене и дочери по милому букетику, обнять, поцеловать и сказать, как они вам дороги.