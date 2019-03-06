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Почему женщины-домработницы сегодня никому не нужны 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
С каждым годом все большее количество женщин теряет свои основные гендерные навыки. Мы больше не штопаем носки, не гладим постельное белье и не печем торты по воскресеньям. Зачем? Ведь, по мнению большинства, это пустая трата драгоценного времени, которое можно посвятить саморазвитию или провести с семьей.
Современные женщины почти во всем равны мужчинам. Мы также напряженно работаем, руководим большим количеством персонала, несем финансовую ответственность, составляем бизнес-планы и, как орешки щелкаем любые маркетинговые задачи. А вот глажка белья или ручная стирка вызывают у большинства из нас неподдельный ужас. Но почему?
Как так вышло, что женщины больше не хотят заниматься домашними хлопотами и рукоделием? И когда именно нам так опротивела мысль о приготовлении какого-либо мало-мальски сложного блюда?
Давайте немного углубимся в историю. Долгие века мир принадлежал мужчинам, и женщина являлась для них неким домашним атрибутом. Нянька, повар и уборщица в одном лице. Она и уют создать может, и накормит, и приголубит, если надо. Далеко не все сословия допускали женский труд, но даже дамы из высшего общества непременно должны были заниматься домом.
Правда, в ином ключе — ведение бухгалтерии, руководство персоналом (крестьянами), воспитание детей, светские визиты с целью поддержания добрых отношений с соседями и торговли с ними же. Труд. Не физический, но труд. И, разумеется, никто не отменял рукоделие. Хуже было женщинам из более низкого социального класса. Им-то помимо шитья и вышивания приходилось много часов проводить у плиты и за уборкой дома, не говоря уже об основном месте работы, которое находилось либо в поле, либо в коровнике.
Но пришедшая в начале двадцатого века революция клятвенно обещала всех уравнять в правах. Уравняла. Женщины стали заниматься не только женским, но и мужским трудом. Бытовые хлопоты и обязанности по воспитанию детей также никуда не исчезли.
И вот наконец-то впервые за долгое время у женщин появился выбор — убирать самим или обратиться в клининговую компанию, шить или купить от кутюр, готовить или приобрести в магазине.
Двадцать первый век снабдил нас стиральными и посудомоечными машинами, роботами-пылесосами, сушилками с функцией глажки и огромным выбором прочей домашней техники! Теперь можно уделять уйму времени себе и близким, отдыхать с друзьями и строить карьеру, посещая между делом спортзал и косметологов. Конечно, в таких почти «тепличных» условиях каждое новое поколение теряет несколько основополагающих женских навыков, навязанных нам историей. Мы больше не хотим мести полы вениками или ползать с тряпкой по дому, когда позади напряженный рабочий день. Да и надо ли это, если есть пылесос? А может даже проще оплатить услуги уборщицы и, впервые за много веков, почувствовать себя женщиной, а не домоработницей?
Впрочем, стоит признать, что далеко не все женщины могут себе позволить такую роскошь, как домашний клининг. Но это никоем образом не сказывается на их энтузиазме в отношении уборки, готовки, а также дырявых носок любимого мужчины или любой другой порвавшейся вещи. Приведу пример из своего студенческого прошлого.
Со мной в комнате общежития жила девушка. Умница и красавица. Но главное всегда эффектная и с раннего утра при макияже. Такие быстро и удачно выходят замуж или же получают роль в кино/место на подиуме. И вот однажды она меня просто ошарашила своим искренним намерение выбросить новую юбку из-за дырки. Причем «страшная дыра» была ничем иным, как расползшимся швом. На мое предложение взять в руки иглу она отреагировала очень странно, а потом, исколов себе все пальцы, вручила и юбку, и иглу мне, заявив, что она ни в жизнь «эту штуку» в руках не держала и больше не возьмет. Спасибо маме за то, что я умею шить!
Кстати, соседка моя и в самом деле удачно вышла замуж еще до окончания Университета. О чем это говорит? Да о том, что время диктует нам свои условия и сегодня уже никому не нужны женщины-домоработницы. Мужчины хотят видеть рядом ухоженную и самодостаточную партнершу. Они готовы слушать и слышать. Готовы разделять с нами домашние хлопоты и путешествовать по миру. А как же рукоделие, спросите вы. Оно никуда не ушло, просто заняло отведенную ему новую нишу в нашей жизни — хобби, превратившись из жесткой необходимости в приятный досуг.
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