«Я знаю, что стриптиз лечит людей»

Отношение общества к женщинам, работающим в сфере сексуального бизнеса, не самое благоприятное. Мама «легкого поведения», которая растит маленькую дочь, хочет разрушить мифы о плохом влиянии и дурном примере. Она работает стриптизершей, снимается в порно и пишет эротические рассказы, но утверждает, что это никак не отражается на воспитании ребенка.

Какие аргументы приводит необычная мамаша в защиту своей позиции, узнайте из нашего материала.

31-летняя Эль Стенджер ( Elle Stanger) из Портленда, штат Орегон, работает стриптизершей в клубе, пишет эротические рассказы и снимается в порно. Женщина воспитывает пятилетнюю дочь и утверждает, что такой способ заработка даже помогает ей быть хорошей матерью.

Эль говорит, что ее работа помогает развивать в малышке сочувствие к другим людям и ощущать себя безопасно в окружающем мире.

Молодая женщина гордится своей карьерой и не обращает внимания на осуждающие взгляды родителей у ворот детского сада, куда отвозит малышку.

Дочке она говорит, что танцует, разговаривает с людьми и шутит за деньги. Эль разделяет работу и дом, оставляя развлечения для взрослых за дверями дома.

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Молодая мама работает в местном клубе уже полгода и считает, что стриптиз — это одна из форм терапии для многих посетителей. Она говорит, что за время работы изучила психологию людей лучше, чем в университете, который закончила.

«Я знаю, что мое занятие лечит людей: они говорят мне об этом, да и я вижу это собственными глазами. Это расслабляет их и снимает лишний стресс»,

— рассказывает Эль.

В юности Эль мечтала стать полицейским и закончила университет, получив диплом криминалиста. Но она сильно разочаровалась в системе.

Работать в сексуальной сфере девушка решила, когда сделала для себя вывод, что это — «метод, чтобы проявить сострадание к людям и лучше взаимодействовать с окружающим миром».

У женщины есть собственный веб-сайт, на котором она публикует свои эротические рассказы. Кроме этого, Эль делает на заказ футболки и чашки с надписями сексуального характера.

Мама-стриптизерша — активная феминистка. Она часто принимает участие в мероприятиях, направленных против сексуального насилия и жестокости.

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Чем зарабатывать на жизнь — личный выбор каждого. Но воспитание детей — то, что формирует общество. Сможет ли Эль оградить малышку в будущем от ярлыка «дочери стриптизерши» — неизвестно. Сейчас дочурке не важно, кем работает ее мама: она дарит ей заботу, ласку и тепло, и этого достаточно. Главное, чтобы «сексуальная терапия» и дальше оставалась за дверями их дома и не нарушала процесс воспитания.