7 очевидных признаков того, что психолог вас просто разводит на деньги

Психологи пользовались популярностью всегда, однако в последнее время этот тренд набирает обороты: к этим специалистам обращаются не только отдельные индивиды, мечтающие разобраться со своей жизнью или семейные пары, желающие вернуть страсть в отношения, но и молодые родители с детьми, сотрудники крупных компаний и даже бизнесмены. Однако всегда ли можно быть уверенным, что вы обратились именно к специалисту? Ведь даже наличие диплома, увы, не может гарантировать 100% результат. Признаки, явно указывающие на то, что перед вами непрофессионал — в материале Passion.ru

Вас уверяют, что результат будет сразу же

Запомните, что ни один уважающий себя профессионал не будет гарантировать 100% гарантированный результат сразу же. На первой встрече эксперт лишь знакомится с вами и вникает в вашу ситуацию. После этого он может составить план действий и определить, сколько сеансов потребуется именно вам. Ведь человек должен сам пройти весь путь, чтобы добиться желаемого результата. А вот шарлатаны утверждают, что ваша жизнь изменится практически сразу и вам не придется прилагать никаких усилий — достаточно лишь выкупить дорогостоящий курс и ждать, что из этого получится.

Вами начинают манипулировать

На первый взгляд вы можете даже не понять, что вами начали манипулировать — настолько тонко и аккуратно будет действовать такой специалист. Однако вас должно насторожить, если вдруг вам начинают предлагать дорогостоящий курс, обещая, что лишь тогда вас ожидает счастье и успех. Помните о том, что профессионал не будет использовать манипуляции, чтобы получить что-то от вас — ему это просто не нужно, а вот шарлатаны начнут обрывать вам телефон, чтобы узнать о вашем решении и предложить еще какой-нибудь заманчивый бонус, лишь бы вы не поменяли своего мнения и не сорвались с крючка. Если вы чувствуете, что эксперт стал слишком настойчивым и регулярно обещает вам какие-то бонусы взамен на что-то, то поблагодарите его за работу и объявите, что дальше вы будете действовать самостоятельно.

Вас наставляют «на путь истинный»

«Вы должны сделать то-то и то-то», «Вам нужно обязательно принять/отклонить это предложение», «Вам совершенно не подходит этот человек, найдите другого» — эти (и подобные) заявления вы никогда не услышите из уст профессионала, в то время как шарлатан будет раздавать вам советы и пытаться наставить вас на путь истинный. Психологи же ни в коем случае не будут высказывать свой взгляд на ситуацию и уж тем более не станут настаивать на чем-то. Напротив, они будут задавать вам наводящие вопросы, чтобы вы сами приняли решение, и нашли правильный (для вас) выход из сложившейся ситуации.

Вас достают регулярными звонками и сообщениями

А все для того, чтобы напомнить вам о своем существовании, а заодно о том, что вы можете рекомендовать этого человека своим знакомым. Они практически навяжут вам свою дружбу и будут демонстрировать искреннюю заинтересованность вашей жизнью, лишь бы приходили к ним снова и снова. Если же вы работаете с настоящим экспертом, то у вас четко прописан план действий и согласовано время встреч, не предполагающих, разумеется, никаких надоедливых звонков и спама. Такой психолог не станет навязывать вам дополнительные услуги или акции, а лишь составит индивидуальные рекомендации, которые вы сможете выполнять самостоятельно.

Через вас пытаются «работать» с другими людьми

Не лишним будет напомнить, что настоящий эксперт никогда не станет через вас помогать другим людям. Иными словами, «помогите моему мужу поверить в себя и найти работу», точно не тот запрос, за который возьмется профессионал. Ведь психолог работает лишь с вашими проблемами и переживаниями, а не пытается через вас изменить жизнь окружающих. Непрофессионал, в свою очередь, согласится на все, лишь бы еще больше времени создавать видимость активной работы и получать за это солидное вознаграждение.

Вам обещают скидку, если вы приведете еще кого-то

«Приведите друга, получите скидку» — в последнее время подобный лозунг можно встретить в любой сфере, но если вам нечто подобное предлагают на приеме у психолога, тогда нужно бежать оттуда без оглядки. Ведь если психолог, таким образом, пытается «нагнать людей», значит, у него вообще нет клиентов, и его консультации не пользуются особым спросом. К тому же, такие вопросы должны решаться в индивидуальном, а не в массовом порядке. И если вас вдруг начинает настораживать такая активность эксперта, то лучше завершите с ним работу.

Вас начинают запугивать

А точнее, заставляют принять решение здесь и сейчас. И особенно подчеркивают, что если вы не определитесь в данный момент, то так и останетесь неудачником по жизни, без каких-либо перспектив в дальнейшем. Хотя эксперты всегда помнят о том, что вы должны сами решить, когда именно будете готовы к тому или иному действию и ни в коем случае вас не торопят и не подталкивают в определенную сторону. Если вы наблюдаете, нечто подобное, то перед вами точно шарлатан, которого интересует, лишь его гонорар, но не конечные результаты. Вместо того, чтобы продолжать этот тернистый путь, лучше распрощайтесь с таким специалистом и обратитесь к настоящему профессионалу.

Текст: Юлия Кальницкая