Как защититься от энергетического вампира

Часто после посещения публичных мест или после близкого общения с человеком вы начинаете чувствовать упадок сил. Велика вероятность встретить энергетического вампира — человека, который питается вашей энергией. Важно знать, как действовать, чтобы защитить себя от таких людей.

Многие уверены, что наиболее вероятно жертвой энергетического вампира может стать человек, который болеет, расстроен или злой. Часто энергетические вампиры специально выводят свою жертву на эмоции, чтобы сделать его легкой добычей.

Есть несколько способов, чтобы защитить себя от энергетических вампиров, самое главное — это не реагировать на провокации разных людей.

Не вступайте в споры с людьми, которые определенно нацелены на провокацию. Вы точно ничего не сможете доказать, а они только и рады вывести вас из себя.

Не сдерживайтесь, обязательно говорите собеседнику о том, что вам не нравится диалог. Чтобы избежать лишних разговоров, не надо терпеть неприятное общение где бы то ни было — в магазине, на остановке или в салоне красоты.

Многие советуют в общественных местах скрестить руки, пальцы и следить за стопами, чтобы они не были развернуты наружу.

Старайтесь не подходить близко к человеку, который является энергетическим вампиром. У каждого человека своя зона комфорта, определите ее для себя и не позволяйте нарушать свои границы.

Если вы все же почувствовали, что вы встретились с энергетическим вампиром, есть несколько способов помочь себе восстановить силы.

Один из самых лучших способов избавиться от негативной энергии — это душ. Также огонь помогает расслабиться и привести себя в чувства. Смотря на огонь, вы должны представить, как сгорает негатив, обретенный от энергетического вампира.