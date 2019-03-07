Москалькова рассказала о сексизме и предназначении россиянок

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в интервью ТАСС , что за прошлый год ей поступило более 15 тысяч жалоб от женщин.

Так, россиянки сталкиваются с отказами в трудоустройстве по половому признаку, нарушением материнских прав, проблемами с получением отсрочек отбывания наказания при беременности или наличии малолетних детей.

Однако женщины, по ее словам, не должны забывать своего главного предназначения.

«Какую бы работу ни выполняла женщина, какой социальный статус она бы ни приобретала, ее главное предназначение в том, что она женщина, она дает миру жизнь»,

— подчеркнула Москалькова.

Омбудсмен также заявила о необходимости дополнить национальную стратегию в интересах женщин, действующую до 2020 года, мерами по защите россиянок, выпадающих из общества из-за совершения преступления или лишившихся жилья.

Москалькова признала юридическую безнаказанность проявлений харассмента в стране из-за отсутствия необходимой доказательной базы.

«Все-таки сегодня движение вперед есть. Есть наш институт уполномоченного, есть общество, которое предает гласности эти случаи. Мне кажется, это самая главная помощь»,

— добавила она.