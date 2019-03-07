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Как подготовиться к знакомству с родителями 

Умная 33 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Моя безумная семья"
Если отношения переходят в серьезную плоскость, то рано или поздно встает вопрос о знакомстве избранника с родителями. Задача эта не такая простая, как кажется на первый взгляд.

Когда знакомить

Не имеет смысла называть какие-то сроки. Это может быть и месяц, и три месяца, и год. Психологи советуют это делать, если отношения уже зашли достаточно далеко. Причем дело касается вовсе не интимных отношений — сейчас у многих пар они бывают на первом свидании, после которого партнеры разбегаются и больше никогда не встречаются. Если вас связывает только это, то вообще нет смысла кого-то с кем-то знакомить.
Должны быть соблюдены следующие условия: вы уже достаточно долго общаетесь, чтобы узнать друг друга получше; вам кажется, что у этого человека серьезные намерения относительно вас; вы не испытываете в отношении этого мужчины настороженности и негативных эмоций и хотите быть с ним.
В то же время не бросайтесь в крайности. Не стоит устраивать знакомство перед самой свадьбой или после похода в ЗАГС. Самый крайний срок — когда вам сделали брачное предложение и вы готовы его принять.

Как подготовиться к знакомству с родителями

Заранее расскажите и молодому человеку, и родителям побольше друг о друге. Это поможет избежать нескромных вопросов и разочарований. Хорошо бы заранее показать и фотографии. Часто, когда мы получаем много информации о ком-то, нам кажется, что мы уже знакомы с этим человеком, и нам легче потом поддерживать с ним контакт.
Лучше изначально представить кавалера как своего друга, а не жениха или бойфренда: слово «друг» звучит слишком расплывчато и ни к чему не обязывает. Это может спасти от неловкой ситуации.
Если ваш избранник все-таки не пришелся ко двору, не отмахивайтесь от мнения родных, хотя бы выслушайте его. Порой любовь слепа, и мы не обращаем внимания на очевидные и очень важные вещи.
Не нужно заставлять мужчину знакомиться с вашими родителями насильно, если он сам этого не хочет. Он может быть не готов к этому. К сожалению, иногда это означает, что он не готов и к серьезным отношениям. Если мужчина упорно отказывается от знакомства с вашими близкими, значит, все не так уж безоблачно.
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