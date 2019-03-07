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Гадания на 8 Марта: как привлечь женское счастье 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Ясновидящая и таролог Галина Янко делится обрядами для любви, которые быстрее подействуют именно в этот день
Вне зависимости от времени года каждый из нас хочет любви и внимания. Женская красота приумножается, если вы чувствуете взаимность. Привлечь любовь и счастье, конечно же, можно с помощью обрядов. И отличный для этого день — 8 Марта. В этот день все женщины необычайно привлекательны и просто излучают сексуальную энергию, поэтому и колдовство действует быстрее.
Купите 8 цветов, желательно роз. Один, 9-й цветок, возьмите этого же вида, но другого цвета. Рано утром оденьтесь красиво, расчешитесь. Мысленно, пока вы наносите мейк, смотря в зеркало, представляйте своего идеального мужчину. Если вы уже замужем или имеете отношения, просто думайте о своем избраннике, описывайте его черты характера и рассказывайте о том, какую любовь вы бы хотели от него получить. Далее вам необходимо выйти на улицу и найти какое-то отдельно стоящее дерево. На северной стороне выложите из цветов восьмерку, а посередине воткните цветок другого цвета. После этого мысленно прочертите 8 раз по восьмерке, замыкая на одном цветке взгляд, как бы закрепляя все точки и все хорошие мысли об избраннике воедино. После этого уходите домой, не оборачиваясь. Надеюсь, в этом году все у вас в жизни сложится счастливо.
Также хочу дать совет про приметы в эти дни. Если вы хотите подарить кому-то цветы, старайтесь избегать желтых оттенков. Именно на 8 Марта надо притягивать любовь, а не отталкивать ее.
Из старины пришло к нам еще одно интересное гадание. Делается оно очень просто, можно сказать, не выходя из дома. Возьмите лист бумаги и напишите 8 качеств, которые характеризуют вашего любимого. Потом сожгите лист и рассейте пепел по сторонам прямо из окна, как бы на все четыре стороны.
Через 40 дней повторите обряд и мысленно посылайте во Вселенную запрос. 8 характеризует бесконечность, Вселенная обязательно услышит вас и пришлет вам любовь с какой-то из четырех сторон света. И еще один способ привлечь любовь — уже в женатых парах. Возьмите 3 луковицы тюльпанов. Цвет и сорт не имеют значения. Посадите все луковицы в один горшок, а посередине воткните в землю записочку с вашими заветными желаниями. По мере того, как ваши цветы будут расти и расцветать, так и ваши отношения будут развиваться, и, я уверена, все написанное обязательно сбудется.
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