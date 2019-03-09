Доступные способы улучшить свою жизнь за 1 секунду

Чтобы стать счастливее, человеку нужно совсем немного. Мы собрали семь простых способов быстро улучшить жизнь, которые не потребуют серьезных усилий.

Вдохните поглубже

Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните, стараясь почувствовать, как легкие свободно наполняются воздухом. Кровь насытится кислородом, и вы почувствуете себя лучше.

Потянитесь

Обычно нам хочется потянуться сразу после пробуждения, но на самом деле многие так спешат и боятся опоздать, что пропускают этот важный утренний ритуал. Потягиваться полезно и жизненно необходимо не только по утрам, но и в течение дня, так вы разомнетесь и улучшите кровообращение.

Отключите телефон

Позвольте себе эту роскошь и выключите телефон хотя бы на полчаса, чтобы насладиться тишиной и одиночеством или, наоборот, сосредоточиться на решении важной задачи, от которой отвлекают бесконечные уведомления и сообщения.

Оглянитесь вокруг

Обратите внимание то, что происходит вокруг вас, дайте себя время немного понаблюдать за окружающим миром, будь то улица или даже офис. Вы узнаете много нового о себе, своих коллегах.

Улыбнитесь

Когда человеку хорошо, он улыбается. Но это правило работает и в обратную сторону. Просто попробуйте и сами все поймете.

Попейте водички

Иногда человек может испытывать тревогу и негативные эмоции из-за обезвоживания. Восполните недостаток воды в организме, все физиологически процессы улучшатся и морально вам станет гораздо легче.

Скажите спасибо

Научитесь испытывать благодарность к тем людям, которые вас окружают, и даже событиям, которые с вами происходят. С таким подходом к жизни депрессии точно обойдут вас стороной.