Доступные способы улучшить свою жизнь за 1 секунду 

Чтобы стать счастливее, человеку нужно совсем немного. Мы собрали семь простых способов быстро улучшить жизнь, которые не потребуют серьезных усилий.
Вдохните поглубже
Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните, стараясь почувствовать, как легкие свободно наполняются воздухом. Кровь насытится кислородом, и вы почувствуете себя лучше.
Потянитесь
Обычно нам хочется потянуться сразу после пробуждения, но на самом деле многие так спешат и боятся опоздать, что пропускают этот важный утренний ритуал. Потягиваться полезно и жизненно необходимо не только по утрам, но и в течение дня, так вы разомнетесь и улучшите кровообращение.
Отключите телефон
Позвольте себе эту роскошь и выключите телефон хотя бы на полчаса, чтобы насладиться тишиной и одиночеством или, наоборот, сосредоточиться на решении важной задачи, от которой отвлекают бесконечные уведомления и сообщения.
Оглянитесь вокруг
Обратите внимание то, что происходит вокруг вас, дайте себя время немного понаблюдать за окружающим миром, будь то улица или даже офис. Вы узнаете много нового о себе, своих коллегах.
Улыбнитесь
Когда человеку хорошо, он улыбается. Но это правило работает и в обратную сторону. Просто попробуйте и сами все поймете.
Попейте водички
Иногда человек может испытывать тревогу и негативные эмоции из-за обезвоживания. Восполните недостаток воды в организме, все физиологически процессы улучшатся и морально вам станет гораздо легче.
Скажите спасибо
Научитесь испытывать благодарность к тем людям, которые вас окружают, и даже событиям, которые с вами происходят. С таким подходом к жизни депрессии точно обойдут вас стороной.