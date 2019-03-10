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В США освободили 26 женщин из секс-рабства 

Lenta.ru + ещё 12 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Полиция Сиэтла освободила из сексуального рабства 26 женщин, которых обманом заманивали из Китая в США и заставляли заниматься проституцией по 20 часов в день, сообщается на сайте правительства города.
По данным источника, расследование началось после обращений о возможной торговле сексуальными услугами в нескольких массажных салонах Сиэтла. По версии следствия, управляющие салонов обещали китаянкам большие деньги за их работу и делали их объектами рекламы того, что выдавалось за законное трудоустройство.
Как сообщается в заявлении полиции, жертвами управляющих салонов стали женщины в возрасте от 20 до 60 лет. Они содержались в неблагоприятных условиях и подвергались физическому насилию. Женщин заставляли заниматься проституцией по 20 часов в сутки и контролировали их передвижения.
Полиция задержала шесть подозреваемых в содействии проституции и отмывании денег. У них изъяли наличные деньги и оружие. Сообщается, что подозреваемые получили большую выгоду от преступной схемы.
В 2018 году в США задержали учителя начальных классов из штата Пенсильвания, который делал из своих учениц секс-рабынь с помощью гипноза. Он приглашал жертв в свой кабинет якобы для учебного задания, где, раскачивая перед их лицами цепочку, просил повторять: «Я буду подчиняться вам, господин».
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