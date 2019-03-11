Как не превратиться в домашнюю фурию

Мужчины нередко смеются, что с началом семейной жизни со многими девушками происходят разительные перемены. Куда только деваются те нежные создания, с которыми было приятно гулять под луной? И правда, звучал марш Мендельсона или нет, но совместное проживание вносит свои коррективы. Проблем, как правило, добавляется, и романтическую феерию рано или поздно сменят серые будни. Обилие задач и постоянная борьба с трудностями некоторых превращают в издерганных теток, то и дело срывающихся на близких. Чтобы любовная лодка не разбилась о быт, очень важно сохранять личное пространство и находить время для себя.

Располневшие дамочки без макияжа, в бигуди и засаленных халатах — это героини анекдотов, но ведь они встречаются и в реальной жизни. Сварливые домохозяйки в фартуках и со скалкой в руках, вечно недовольные фурии, которые постоянно орут на мужа и детей, — вот он, образ, которого мы так боимся. В юности многие и не предполагают, как могут измениться с годами. Психологи знают, как не допустить подобного.

Не отказываться от карьеры

Сложно переоценить способность и возможность зарабатывать самостоятельно. И дело ведь не только в деньгах. Самооценка человека, который может сам себя обеспечить, растет, да и в глазах партнера его ценность повышается. Полная зависимость от «второй половины» ведет к потере значимости в своих глазах и постоянному раздражению. Отсутствие работы сказывается на всех сферах жизни, можно даже не заметить, как начнете жить сплетнями, скандальными ток-шоу и забудете о каком-либо развитии. Чтобы не стать скучной и даже злой домохозяйкой, очень важно, чтобы помимо повседневных хлопот было дело, которое приносит доход и позитивно отражается на психологическом состоянии.

Не забывать о хобби

Те, кто говорят об отсутствии времени, просто не умеют распоряжаться им. Всегда можно выкроить несколько часов на любимое занятие вместо просмотра телевизора и изощрений на кухне. Если кастрюли и сковородки вытеснили другие интересы, пора бить тревогу. Вы обожали рисовать, вязать, вышивать крестиком или плести бисером? Почему отказались от хобби, которое делало вас счастливой? Те, у кого есть отдушина, менее подвержены стрессам и унынию, ведь она помогает снять напряжение, расслабиться и получить позитивные эмоции.

Распределить обязанности

Не исключено, что в начале семейной жизни вы баловали своего мужчину мясом по-французски, вечерами со свечами и совместными ваннами с пеной. Да, влюбленные женщины из кожи вон лезут, чтобы показать, как сильно повезло их избранникам. Но потом романтика отходит на десятый план, если взвалить все дела на себя и тащить непосильную ношу на хрупких плечах.

Конечно, о каких постельных экспериментах может идти речь после долгого рабочего дня, походов в продуктовый, двухчасовой готовки блюд, уборки дома и учебы с детьми? Но домашним вполне можно делегировать часть заданий — муж способен сходить в магазин сам, как и разогреть ужин, а отпрыски — заняться посудой и самостоятельно сделать уроки. А у вас появится драгоценное время для себя.

Баловать себя

Можно ходить в одном наряде месяцами и считать, что ни в чем не нуждаетесь, но какая женщина не хочет быть красивой? Нас радуют походы в магазин и обновки, так почему же отказываться от радостей жизни? Есть повод или нет, хвалите себя и делайте небольшие подарки. Шеф дал премию? Настал момент для внепланового посещения салона красоты. Давно не получали цветов? Купите себе ароматный букет. Новое платье, прическа, украшение или два часа массажа способны помочь забыть о проблемах и получить массу приятных впечатлений.

Обсуждать проблемы в браке

Недомолвки и затаенные обиды имеют свойство накапливаться как снежный ком и затем обрушиваться на головы всех окружающих. Как не допустить подобного? Это не так сложно, как кажется. Достаточно проговаривать, что заставляет вас чувствовать себя не в своей тарелке. Не хотите ездить к родственникам мужа и общаться с его мамой каждые выходные? Так и не надо этого делать, ограничьтесь редкими визитами вежливости. Не в восторге от рыбалки, которую обожает любимый? Ну и нечего тащиться на реку вместе с ним, пусть отдохнет с друзьями. И вместо того чтобы пилить супруга за отсутствие фантазии и скучный отдых, придумайте развлечения самостоятельно, чтобы сделать досуг интересней.

Отдыхать без семьи

Как бы вы ни любили мужа и детей, нельзя все свободное время проводить только вместе с ними, это даже вредно, настаивают специалисты. Если забыть о подругах, с которыми можно обсудить злободневные вопросы, посмеяться от души и весело отдохнуть, можно погрязнуть в пучине ежедневной нескончаемой рутины. Эмоциональная встряска с друзьями поможет развеяться и свежим взглядом посмотреть на мир, который вновь заиграет красками.