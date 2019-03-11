Почему красивые женщины страдают от одиночества

Никогда не замечали, что красивые женщины с яркой внешностью часто страдают от одиночества, в то время как обладательницы ничем не примечательной наружности счастливо живут в браке и воспитывают детей? В чем же причина такого парадокса и права ли народная мудрость, гласящая, что счастье вовсе не в красоте, поможет разобраться мнение психологов.

«Не родись красивой, а родись счастливой», — приговаривали в старину мудрые женщины, ожидающие появления дочери. Но почему же матерям так отчаянно не хотелось, чтобы их девочки обладали привлекательной внешностью? Все просто. Если семья богата, то несомненно красота поможет девушке найти себе богатого супруга, а если же красавица рождается в бедной семье, то тут и гадать не стоит, как печально могла сложиться ее судьба. Женская красота всегда вызывала в мужчинах бурю эмоций, ради обладания привлекательной девушкой они готовы были либо горы свернуть, либо же опускались до самых отвратительных поступков. Всем знакома судьба Елены Троянской или же Анны Болейн . А ведь таких удивительных судеб на самом деле было немало и все они складывались печально исключительно из-за яркой внешности женщин. Так было когда-то. Сегодня, конечно, никто не станет развязывать войну или рубить головы из-за смазливой мордашки нежного создания. Напротив, мужчины все чаще стали предпочитать красивым женщинам обладательниц обычной внешности. А привлекательные, образованные и довольно часто обладающие хорошим характером дамы вынуждены коротать свою жизнь в одиночестве. В какой-то момент психологи решили, что пора наконец выяснить в чем же причина такого странного парадокса современности.

Страх

Конечно, это то, что стоит указать в первую очередь. Мужчины попросту боятся. Никогда не замечали, что рядом с красивыми женщинами обычно находятся сильные и самодостаточные мужчины? Эти люди уверены в своем статусе, уверены в своих возможностях и считают себя вправе обладать не только самыми лучшими вещами из тех, что можно купить за деньги, но и жениться на самой красивой женщине, которую смогут найти. Тут вам и победительницы конкурсов красоты, и модели с актрисами, и, конечно, обычные девушки из толпы, чья внешность вызывает восхищение. Однако таких уверенных в себе альфа-самцов с каждым годом становится все меньше. А их менее наглые и более закомплексованные собратья не хотят рисковать. Им кажется, что красавица непременно отвергнет их и здесь мало кто отважится даже на знакомство. Безопаснее любоваться ею со стороны, а в жены выбрать ту, что на их взгляд выглядит попроще.

Закомплексованность

В дикой природе звери часто сражаются друг с другом за внимание самки. Поверьте, мужчины еще несколько веков назад поступали примерно так же. Не надо далеко ходить за примерами — откройте либо учебник истории, либо любое литературное произведение классика. Но сегодняшние мужчины не готовы к соперничеству. В них настолько сильны комплексы, что они всеми силами стремятся избегать любых столкновений с себе подобными. И уж тем более из-за женщины. Что поделать? Это все век популярности супергероев и компьютерных игр. Взрослеющим в таком окружении мальчикам трудно соперничать с вымышленными персонажами. Если раньше юноши мечтали стать космонавтами или зачитывались книгами о Шерлоке Холмсе, то сегодня этих героев все больше вытесняют комиксы и фэнтези. А мужчины превращаются из завоевателей в инфантилов. Они боятся, что, проявив внимание к красавице, могут однажды столкнуться с соперником. А им это ни к чему, ведь проще думать о себе как о герое, не пытаясь проверить сие на практике.

Ревность

Удивительным открытием исследователей стало то, что мужчины уверены: красивая, значит, злая, коварная, меркантильная и уж точно неверная. Народная мудрость гласит — красивый муж — чужой муж. Так вот современные мужчины переделали высказывание на свой лад. Они искренне верят, что привлекательная женщина непременно станет им изменять. А если не изменять, то флиртовать с другими. Да и вообще, на нее вечно все будут оборачиваться, ей будут улыбаться, ее будут приглашать на танец и далее по списку.

Конечно, приведенные здесь причины — это далеко не все, что удалось выяснить психологам за время исследования. Но именно эти факторы стали наиболее яркими и значимыми для полученных в итоге выводов.

Красивая женщина как яркая упаковка. Всем хочется на нее любоваться, мечтать когда-то открыть, но мало кто отваживается ее даже коснуться. И если раньше красота могла принести как счастье, так и беду, то сегодня она подчас становится причиной тоскливого одиночества.