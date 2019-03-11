Жестокие связи. Розмари и Фред Уэст — самая кровожадная пара в истории

Фред и Розмари Уэст считаются самой жестокой парой за всю историю. Их связывала общая любовь к издевательствам, убийствам и изнасилованиям. Даже собственные дети оказались под ударом.

Фред и Розмари Уэст

Фред Уэст родился в маленьком городке Мач Маркл в семье фермеров и был одним из шестерых детей. Родители были не в силах проследить за каждым ребенком, потому Фред бросил школу в 15 лет.

Однажды Фред попал в ужасную аварию, после которой долго восстанавливался. После нее у Фреда начались вспышки агрессии. Уже в 19 лет его впервые арестовали за домогательства к 13-летней девочке.

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Маленький Фред с сестрами

В 1963 году Фред впервые совершил убийство: работая водителем грузовика, он сбил четырехлетнего мальчика. В тот же период он начал увлекаться садомазохистской порнографией. Первая жена сбежала от него, оставив детей, предчувствуя, что дальше будет только хуже.

С детьми Фреду стала помогать влюбленная в него подруга Энн МакФолл. Когда между ними завязался роман, Энн потребовала официального развода с женой. Это требование не понравилось Фреду, и он решил убить девушку.

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Молодые Фред и Роуз

В 1968 году Фред встретил 15-летнюю Розмари Леттс. Спустя год Розмари переехала жить к 27-летнему Фреду. Оба пережили серьезные травмы в детстве, что и сблизило их.

Уже позже, в 1971 году, когда Фред вернулся из тюрьмы за кражу, его ожидал «сюрприз». Энн убила падчерицу Шармэйн, а их дочка постоянно подвергалась избиениям. Энн очень злило, что девочка не плакала, когда ей наносили удары.

Розмари и Фред окончательно сошли с ума после рождения еще одной дочери. Они насиловали собственных детей в подвале, из-за конфликта убили няню, похищали девушек и так же убивали. Следует уточнить, что убитые тела они расчленяли, чтобы их невозможно было опознать.

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Семья Уэст

Так прошла вся жизнь Фреда и Розмари Уэст. Они зарабатывали проституцией, открыли секс-дом на дому, а дети становились невольными свидетелями.

Только в 1993 году полиции стало известно о жестокости семейной пары. Уэст стал фигурантом дела об изнасиловании своей дочери.

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Полиция провела обыск дома и двора, где нашла множественные захоронения человеческих костей. В 1994 году состоялся суд — Фреда обвинили в 11 убийствах, а Роуз — в 10.