7 самых «несчастливых» профессий

В свое время международная группа ученых провела исследование, чтобы наконец выяснить, специалисты каких профессий чувствуют себя глубоко несчастными (и дело тут не только в маленькой зарплате или обесценивания их деятельности). Результаты оказались не то, чтобы неожиданными, но весьма удручающими. Редакция Passion.ru пообщалась с психологами и узнала, действительно ли представители некоторых специальностей подвержены депрессиям больше, чем эксперты в других областях.

Младший медицинский персонал (медсестры и санитарки)

Практически каждый десятый человек, работающий в этой сфере, сталкивался с депрессией и желанием сбежать куда-нибудь подальше от того, чем ему приходится заниматься по долгу службы. И действительно, мало кто из вас в детстве мечтал стать медсестрой или санитаркой, каждый день которых посвящен уходу за больными (кормление, уборка, мытье, слежение за тем, чтобы все лекарства принимались вовремя и так далее) и поддержанию чистоты в самом медучреждении. Естественно, что переживая все это изо дня в день, они просто не могут так быстро «переключиться» и продолжают прокручивать в голове не самые лучшие моменты.

Ветеринары

Пока одни люди умиляются тому, что ветеринары имеют не работу, а мечту (еще бы, по их мнению, они только и занимаются тем, что целыми днями играют с милыми питомцами), другие понимают, что ничего прекрасного в этой деятельности нет. Многие ветеринары, например, уверены, что очень тяжело и ответственно работать с животными, ведь, в случае чего, они даже не смогут вам ответить. А все эти ненадежные хозяева, которые в свое время завели пушистика, а потом, вдоволь наигравшись, решили от него избавиться? И, конечно, бремя ответственности опять ложится на плечи специалиста, которому нужно будет как-то «решить» данную проблему. Поэтому немудрено, что люди этой профессии больше других подвержены профессиональному выгоранию, депрессивному состоянию, апатии и ухудшению самочувствия в целом.

Социальные работники

Еще одна профессия, представители которой чувствуют себя глубоко несчастными людьми, — социальные работники. Им приходится каждый день общаться с людьми, пережившими трагедию в жизни, пропускать эти эмоции через себя и оказывать психологическую помощь тем, кто оказался в беде. На самом деле, это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Кроме того, им необходимо найти время для заполнения многочисленных важных бумаг, без которых не обходится ни одна контора в нашей стране. Это тоже отнимает много сил и энергии, и не самым позитивным образом сказывается на самочувствии и личной жизни.

Официанты

Те, кто думают, что у официантов вполне беззаботная жизнь и безбедное существование (за счет больших чаевых, которые оставляют щедрые посетители) на самом деле ошибаются. Эта профессия, как и другие из нашего списка, требует особой выдержки и стрессоустойчивости. Кроме того, представителям данной профессии приходится все время проводить на ногах, резво перебегая от столика к столику, чтобы гости не нервничали, долго ожидая свои заказы. К тому же, если вдруг по какой-то причине посетитель передумал и поменял блюдо, а вы его уже пробили (и заказали шеф-повару), то придется доплачивать из собственного кармана. Поэтому, если вы замечали за собой, что очень быстро взрываетесь и способны запустить тарелкой в обидчика (или просто в сердцах разбить дорогущий сервиз), то вам однозначно не стоит связываться с ресторанным бизнесом, а выбрать другую, более спокойную, сферу деятельности.

Учителя

Учителям тоже не позавидуешь — школьная программа меняется каждый год, требования к педагогам растут, дети позволяют себе неуважительное отношение, да и родители порой начинают требовать практически невыполнимые вещи. И все это с учетом большого объема работы и маленькой зарплаты, которой порой едва хватает на то, чтобы оплатить обязательные коммунальные платежи. Поэтому представители данной профессии страдают от неврозов, ухудшения самочувствия и депрессии.

Продавцы

Людей, стоящими за прилавками и пытающими сбыть свой товар, тоже очень сложно назвать счастливчиками. Во-первых, очень часто они работают за проценты, поэтому не могут быть точно уверенными, что в следующем месяце получат достойную зарплату. Во-вторых, им приходится общаться с большим количеством людей, многие из которых, ведут себя неуважительно или просто тратят время и силы продавца, так ничего и не купив в итоге. В-третьих, начальство, ожидающие многомиллионные прибыли и ненормированный график также не добавляют романтики этой профессии, а лишь навевают тоску на работников и вгоняют их в стресс.

Шоумены и артисты

Это только на первый взгляд кажется, что их жизнь практически идеальна — гастроли, перелеты бизнес-классом, лучшие рестораны и самые модные места, внушительные гонорары и приветливая публика, о чем еще можно только мечтать? Но на самом деле, это лишь оборотная сторона профессии, да и то лишь у тех, кто смог выбиться в люди и заслужить народную любовь. Все остальные представители шоу-бизнеса (особенно, начинающие) вынуждены мириться с ненормированным графиком работы, более чем скромным (и не всегда стабильным) заработком, перепадами настроения и депрессивным состоянием. Как уверяют врачи, именно эти люди чаще других страдают биполярным расстройством и неврозами.