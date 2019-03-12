Мусульманок учат ублажать мужчин любой ценой

Исламские сайты усеяны предписаниями для мусульманок. Девушек учат жить в вере, не поддаваться соблазнам, сохранять семью, чтить мужа. Советчики настаивают на традициях и пугают геенной огненной за их несоблюдение. Что это за традиции и почему некоторые советы откровенно вредны и вызывают оторопь даже у самих посетительниц этих сайтов — в материале «Ленты.ру»

У девочки больше нет имени

В российском интернете множество сайтов по исламской тематике; вопросу, как должна себя вести мусульманка, посвящены целые разделы. Существуют и отдельные издания, которые учат женщин правильному поведению и помогают разобраться, как совместить исламские традиции с бурно развивающимся прогрессом. На таких ресурсах есть свои авторитеты, которые формируют мнение мусульманок о самих себе и об окружающем мире.

Одно из таких изданий — портал «Ан-Ниса», названный по аналогии с четвертой сурой Корана, которая зовется «Женщины». В ней говорится о правах женщин, много внимания уделяется экономике семьи и финансовым гарантиям мужа и жены. Здесь впервые устанавливается, что честный мусульманин может взять в супруги четырех женщин. Мера была ограничительной: учитывая, что в язычестве, царившем на арабских землях до ислама, многоженство было без ограничений. Эта глава Корана низошла на пророка Мухаммеда после разгрома в одной из битв, после чего появилась необходимость заботиться о вдовах, сиротах и пленных. Поэтому женщина в суре «Женщины» далеко не единственный объект догматики.

Портал «Ан-Ниса» позиционируется как «свободная площадка для всех, кому нужен блог и чьи убеждения совпадают с нашими», то есть суннитскими. Сунниты — представители наиболее многочисленной ветви ислама. Считается, что примерно 90 процентов мусульман — приверженцы суннизма.

«Ан-Ниса» существует с 2013 года. Один из самых популярных форматов ресурса — линии доверия, когда читательница анонимно описывает проблему, с которой она столкнулась. На первый взгляд откровения мусульманок мало отличаются от забот посетительниц форумов с иными религиозными воззрениями — отношения с мужчинами, семья, измены. А вот советы местных властителей дум в некоторых случаях не могут не удивлять.

Судя по популярности материалов на сайте, мусульманок в России допекли мужья-шалопаи. Если в среднем публикация на «Ан-Нисе» собирает порядка трех тысяч просмотров, то анонимное письмо мусульманки, чей муж-тунеядец увлекся порно, собрал запредельные для ресурса 93 тысячи кликов. Мусульманок вообще часто тревожит увлеченность мужей порнографией, если, конечно, верить тому, что все поступающие в редакцию письма — правда.

В одном из таких писем женщина, беременная третьим ребенком, анонимно интересовалась, как быть, если прежде работящий муж сидит дома без работы, курит табак, балуется травкой, забросил намаз, стал агрессивен, сквернословит и время от времени встречается с сомнительными людьми. А недавно жена застала супруга за просмотром порно, после чего попала в больницу с угрозой выкидыша.

На откровения читателей в «Ан-Нисе» отвечает Эльвара Садрутдинова. Она окончила лечебный факультет Казанского медицинского университета, а затем интернатуру на кафедре психиатрии и наркологии; приобрела дополнительные знания в родном университете, например, обучилась лечебному массажу и косметологии. Впоследствии увлеклась гештальт-терапией и гомеопатией. Религиозные знания она приобрела в мечети и на воскресных курсах при Российском Исламском Университете, где год училась на шариатском факультете. После замужества ее духовным просвещением занялся муж-имам, от которого Садрутдинова родила двоих детей. Она пишет книги и ведет колонки сразу в нескольких исламских изданиях. «Я прошу прощения у читателей, если так случится, что в своих статьях я невольно раню их чувства», — предостерегает она посетителей «Ан-Нисы». И советует женщине, страдающей от ленивого абьюзера, не нагнетать, а обдумать, станет ли героине письма легче, если она разойдется с супругом и останется одна с тремя детьми. Беременной женщине предложили вывести инфантильного мужа на откровенный диалог и попытаться помочь ему снять психологическую блокировку, из-за которой супруг пошел по наклонной. Консультант призывает женщину не воспринимать просмотр супругом порно однобоко: это не только большой грех, но и признак того, что мужчина просто хочет расслабиться.

Еще один бич современных мусульманских семей — пьянство, при том что алкоголь в исламе под запретом. Эльвире Садрутдиновой жаловались на мужской алкоголизм не раз. Женщины устали от супружеского пьянства и хотят развода. Но консультант рекомендует повременить: а что, если в том, что мужья спиваются, виноваты и сами жены?

Одна из читательниц пишет, что после восьми лет брака хочет развестись. Ее доконали запои мужа, от которых не помогает ни одна кодировка. Время от времени мужчина выходит из запоя, но семейного счастья это не приносит: в трезвом состоянии супруг начинает грубить, а может и руку на нее поднять. Женщина теряет терпение и хамит в ответ. Обязанности мужа погружать ребенка в ислам она начала выполнять самостоятельно. Безвыходность положения заставляет ее терять веру.

Ждать от алкоголика действий здорового человека не стоит, объясняет эксперт. Чтобы «снять напряжение в доме», она советует обратившейся снизить планку и ничего не требовать от одурманенного супруга. Вероятно, мужчина бьет жену, будучи трезвым, именно из-за того, что та слишком взыскательна и не может войти в его положение.

Второй этап: осознать, насколько в слабости мужа виновна она сама. Всегда тяжело признавать собственные ошибки, отмечает Садрутдинова. «Для этого нужна сила духа и твердость разума. Признать, что в его слабости может быть ваша причина. Об этом вам известно лучше, чем мне», — советует эксперт супруге пьянствующего мужа-тирана. В идеале нужно вовсе избавить мужа от головной боли.

Эльвара Садрутдинова:

«Конечно, женщине тяжело быть постоянной поддержкой для своего мужа, когда у нее малые дети или она устает от работы. Но ведь это призвание женщины — быть успокоением для своего мужа. И внешний мир для нее слишком груб и непонятен. В отличие от пределов своего дома, где она и хозяйка, и королева, и муза для всех членов семьи. Это очень сложная и благодарная работа. Когда же женщина забывает о своем предназначении и становится головной болью для мужа, то он ищет средство от этой боли вне дома. Этого нужно избегать и стараться поддерживать гармонию внутри своей семьи».

Не все читатели «Ан-Нисе» согласны с такими предписаниями. Авторизовавшаяся через «ВКонтакте» читательница в комментариях к материалу отмечает, что советы Садрутдиновой призваны оправдать мужское насилие. «Мужчинам проще обвинить во всем женщин, чем взять и поднять задницу и решить свои проблемы. Нет, надо все переложить на женские плечи. Вместо того чтобы начать верить в Аллаха и самому просить дуа (мольба), чтобы встать на праведный путь», — возмущена пользовательница.

Эксперт непреклонна. Другой читательнице, чья семья рушится из-за того, что муж забросил работу, взялся за бутылку и много времени проводит с друзьями, которые не рады их браку, советуют не роптать на супруга и его друзей.

«Если ваш муж часто проводит время с друзьями, прикладывается к спиртным напиткам, это может означать, что у него мало внимания и поддержки дома. Вам может не понравится это, но я советую вам не торопиться с выводами и постараться взглянуть на проблему иначе. Маловероятно, чтобы человек уходил из дома и прикладывался к алкоголю, когда у него дома все хорошо», — отмечает автор.

Она рекомендует не мешать быт, работу и отношения с мужем. Усталость от работы (женщина — основная кормилица в семье), уборки и готовки не должна влиять на общение со второй половиной. Женщина не должна срываться, иначе он уйдет туда, «где его слушают и поддерживают», а не станет оставаться дома, где посягают на его мужественность. Вернуть мужчину в семью поможет только тотальное подчинение.

С этим утверждением согласны авторы сайта Islam.ru, называющего себя крупнейшим в Рунете. Его автор Сафия Фокина в статье «Пять причин стать послушной женой сегодня» объясняет, что с точки зрения ислама, покорность мужу означает покорность богу. Держа это в голове, мусульманским женам будет гораздо легче мириться с бытовыми тяготами. Однако они чаще предпочитают выдумывать отговорки и обвинять мужей в несовершенстве вместо того, чтобы стремиться к покорности. «Усталость, плохое настроение, капризные дети… в общем, сто отговорок и причин, лишь бы оправдать свое непослушание. Что ж, давайте поставим на одну чашу весов все эти причины, а на другую — довольство Всевышнего и Рай, который ждет покорных и праведных жен… Что перевешивает?» — вопрошает колумнистка сайта.

Сразу несколько разделов Islam.ru обращены к женщинами. В основном они объясняют, как стать идеальной женой: наладить отношения со свекровью и золовками, научиться вкусно готовить, молить бога, чтобы муж любил их с прежней силой. Лишь за редким исключением читательницам сайта рассказывают о том, что мир не ограничивается семейными проблемами и приводят примеры, когда их единоверки добиваются успехов в науке и других областях. Однако подобных материалов на порядок меньше, чем инструкций с кричащими заголовками, повествующих о том, как удачно выйти замуж или «Что делать, если муж недоволен красотой жены?»

Эльвира Сарутдинова:

«Другая, не менее важная тема, которая может стать одной из причин вашей проблемы, это то, что вы не даете в полной мере своему мужчине выражать свою мужественность. С одной стороны, вы пишете, что он «перебивается заработками», то есть большую часть времени сидит дома, а с другой — вам не нравится, что он уходит от вас к друзьям. Тогда ваш мужчина не понимает, каким ему быть для вас: мягким и покладистым, но тогда ему трудно будет найти постоянную мужскую работу, или мужественным, но тогда не удивляйтесь, что он выбирает, с кем и когда ему быть. Проблема в вас самой: вы не даете своему мужчине определиться в жизни, что и как ему надо. А если вы будете продолжать «быть ему мамочкой» и пытаться руководить его действиями, то ни к чему хорошему это не приведет. Вы лишь подавляете мужественность своего мужчины, а когда он сдается и идет у вас на поводу, то и это вам не нравится. Вы срываетесь на него от накопившейся усталости, так как ваш мужчина не избавляет вас от той рутины, которая должна ложиться на плечи мужчины (кормильца семьи), и когда он снова выбирает быть мужественным в кругу друзей (так как это его решение, идущее вам наперекор), то и здесь вы недовольны. От такого ваш мужчина может пребывать в депрессии. И неудивительно, что он не может найти постоянную работу и ищет отдушину в мужской компании.

В первую очередь пожалейте своего мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается. Скажите ему слова любви и поддержки. Признайте в нем мужчину и не пытайтесь руководить им, так как это он должен руководить вами. Дайте ему понять, как он значим для вас. Подчинитесь ему, даже если он без работы. Отдавайте ему свои заработанные деньги (с условием, что они идут на нужды семьи, а не на выпивку с друзьями) со словами, что эти деньги дал вам Аллах через ваши руки. И что если он станет работать, то Аллах эти же деньги станет давать вам через руки мужа. Это даст понять мужу, что он — кормилец семьи и вдохновит на поиски работы. Но наберитесь терпения. Это может случится нескоро».

Слабоват патриархат

Мотив безусловного оправдания мужчины еще отчетливее звучит на фоне редких мужских писем, поступающих в редакцию «Ан-Нисы». Они похожи на послания от благодетелей, с которыми женщины ведут себя несправедливо и непредсказуемо. Так, один аноним жалуется, что влюбился в девушку, поведение которой ему непонятно («то говорит, что я не нужен ей, и мы прекращаем общение, то снова начинаем общаться»). Консультант Садрутдинова не рекомендует ему разбираться в первопричинах, а настоятельно советует сразу же прекратить общение с девушкой, которая «ведет себя подобно "ромашке": "хочу-не хочу"». С такой женщиной стабильной семьи не построить.

Парня, который любит девушку другой национальности, эксперт призывает смириться и только представить, на что была бы похожа их семейная жизнь, пойди он наперекор воле родителей. Консультант по отношениям рисует скверный сценарий: семейная жизнь начнется со скандалов, отношения с самыми близкими людьми будут испорчены, проблемы в быту наложатся на недовольство супруги, в результате мужчине придется одновременно решать проблемы и с родителями, и с женой, которая к тому же будет нуждаться в его моральной помощи. Мужчине, как говорилось выше, такая головная боль ни к чему.

«Это будет похоже на минное поле, когда вы не будете знать, откуда ждать "взрыва": с одной стороны — ваши родители, с другой — супруга. И вы будете сомневаться, как это делаете сейчас, — предостерегает его семейный консультант. — Поэтому, хорошо подумайте, прежде чем идти на такой шаг, как женитьба без благословения родителей. Сможете ли вы на деле выдержать это?»

В дополнение к сказанному молодому человеку преподают урок легкой ксенофобии. «Задумайтесь также о том, что брак с женщиной другой национальности требует того, чтобы вы начали узнавать традиции и нравы друг друга. Это неплохо, но требует большего терпения», — наставляют парня. «Такие браки» не для каждого человека, заключает Садрутдинова.

Советчицу осаживают сами же читательницы. Они напоминают, что в исламе нет места национализму, а родители автора письма идут не только против религии, но и против общечеловеческих законов нравственности. На это в комментариях под материалом обращает внимание сотрудник научно-просветительского вестника «Азбука Корана» Наиля Тухватуллина. Мало того, что родители неправильно трактуют догмы ислама, они попросту манипулируют своим сыном, а это может закончиться для их отношений гораздо плачевнее: в будущем сын может начать отыгрываться на них, обвиняя в собственном несчастье.

«Молодой человек утверждает, что он самостоятельный, но эта самостоятельность мнимая. На самом же деле, он несвободный человек, к тому же неспособный сам отвечать за свою жизнь и принимать решения. Таких, к сожалению, сегодня немало», — заключает оппонентка, напомнив эксперту, «что просвещение — это хорошо, но в том случае, если основано на разумном подходе».

Как правильно лгать

Судя по советам на страницах «Ан-Нисы», трудности по зубам только мусульманским женщинам. Следуя инструкциям Садрутдиновой, справляются и не с таким: терпят тиранов, мужей-алкоголиков, променявших семью на друзей, и тунеядцев, повисших на шее жены. Женщина должна перевоплотиться в эквилибристку, балансирующую между работой и домом, бытовыми вопросами и ублажением своего супруга, воспитанием детей и поддержанием достаточного баланса маскулинности партнера.

Кроме того, праведная жена должна уметь искусно обманывать. К примеру, по завету все той же Садрутдиновой отвечать на недовольства свекрови стоит хитростью — каждый раз соглашаться с ней, но поступать по-своему, а потом прикинуться забывчивой и рассеянной дурочкой.

Не возбраняется врать и детям. К примеру, если от мусульманки ушел супруг, не стоит говорить детям о том, что их отец, который в молодости выкрал их мать, насильно женил на себе, а затем бросил ее одну с пятерыми детьми ради другой. «Он нам не помогает вообще, от детей устранился и не общается с ними, мне больно и обидно за себя и детей. Должна ли я считаться с этим человеком по исламу и внушать детям уважение к нему?» — задается вопросом читательница «Ан-Нисы». По рекомендации эксперта, женщина не должна держать на него зла как на единоверца, а детям должна внушать только любовь и уважение к нему, чтобы дочери не выросли мужененавистницами. Говорить детям о причинах расставания с отцом нельзя: «Вместо этого говорите, что на то была воля Аллаха».

Если список того, что мусульманка должна, более-менее очерчен, то вопрос, чего она не должна делать, остается неясным. Тут на помощь приходят просветители из Islam.ru.

Сайт старается быть современным, а потому ответы на вопросы в стиле проповеди разбавляются бойко написанными гайдами. В одном из них, под названием «Хорошие жены так не поступают», доходчиво изложено, чего не должна делать мусульманка для сохранения «прекрасных отношений». Автор руководства объясняет, что критика — не тот инструмент, который следует использовать при общении с мужем. «Никто не любит выслушивать критику в свой адрес, почему же вы решили, что ее нормально воспримет ваш муж? Он — уже сформировавшаяся личность со своим восприятием мира, и ваше вторжение на его территорию с постоянными претензиями и недовольством — не лучшее решение», — советует читательницам автор Лилия Алтынова.

Не без интима

Много внимания сайты-навигаторы для мусульманок уделяют интимной стороне семейной жизни. Здесь предоставляется относительно большая свобода, чем в других сферах. Не возбраняются различные методы, которые способны удержать мужчину, то и дело норовящего взять вторую жену. В Коране сказано, что муж и жена должны сексуально удовлетворять друг друга, но без излишеств: «А те, кто возжелает сверх того, преступают через дозволенное». Что считать чрезмерным? Где грань дозволенного? На эти вопросы отвечают онлайн-советчики.

Анальный секс в исламе строго-настрого запрещен, а вот оральный — доступен в самых разных проявлениях, повествует Islam Today. Портал подошел к вопросу основательно и собрал мнения разных ученых на этот счет, которые рассуждают, что и каким образом дозволено в постели. Отсюда можно узнать, что «сосать клитор» нормально, мастурбировать своими руками нельзя, равно как и «без дозволения мужа вводить его член в себя, в то время когда он спит» (но можно прикасаться и целовать его со страстью).

Не возбраняется использовать секс-игрушки, сообщает прогрессивный по сравнению с другими ресурсами журнал «Мусульманка». Но на всякий случай советует мужу и жене показаться врачу, если они не могут «доставлять удовольствие друг другу традиционным способом».

Мужчины-мусульмане интересуются, можно ли воспользоваться своим положением и вступить в половой акт со всеми четырьмя женами одновременно. На их беду в исламе это строго запрещено. Секс — интимный процесс, детали которого должны оставаться только между супругами. Кроме того, мусульманам запрещено смотреть на наготу другой женщины или мужчины.

К онлайн-проповедникам обращаются и с более нестандартными вопросами. Так, письмо написал отчаявшийся бисексуал. Он признался, что спал и с женщинами, и с мужчинами, хоть и осознавал, что это греховно. Он не может перебороть влечение и не знает, как дальше быть. Садрутдинова его утешает: не надо сдерживать свои сексуальные позывы — просто нужно спать с женщинами, а чтобы не возникало соблазна делать это с мужчинами, надо жениться. Консультант полагает, что у анонима проблема с мужественностью. Она советует ему делать акцент на собственной маскулинности, откалибровать интересы и привычки так, чтобы они не были похожи на женские. «К сожалению, в наш век мужчины стали мало отличаться от женщин своим внешним видом, привычками и образом мыслей. Ваша задача — вернуть себе свой образ, данный вам Аллахом», — сетует консультант по отношениям.

Хватит это терпеть?

Многочисленные советы, обращенные к российским мусульманкам, формируют впечатление, что равноправие и ислам несовместимы. «Женщина создана для того, чтобы быть успокоением для своего мужа. А это предполагает угождение его интимным, бытовым, душевным потребностям, — вещает уже с другого ресурса, Islam Today, Эльвира Садрутдинова. — Если же мужчина не находит такую рядом с собой, то совершенно естественно, что он будет находится в поиске. Поэтому женщина должна своей целью сделать не карьерный рост, а внутрисемейное счастье».

С ней не согласятся представительницы исламского феминизма, которые утверждают, что в священных текстах не декларируется превосходство мужчин над женщинами. Напротив, пророк Мухаммед провозглашал равное право на брак и развод, образование и участие в политической жизни для обоих полов. Все остальное — следствие мужской интерпретации Корана, которая столетиями считается основной. Мужчины по сути обезоружили женщин-мусульманок, легализовав полное доминирование и получив безраздельное право на трактовку Корана и хадисов в свою пользу, полагают они. В результате женщина в исламском мире превратилась в несамостоятельное, зависимое от мужчины существо, не способное на свободу мысли и волеизъявления. Исламских феминисток особенно беспокоит, что такой мужской подход может служить оправданием домашнего насилия.

Musawah:

Обширную просветительскую работу ведет организация Musawah, созданная активистками из исламских стран. Мусульманкам объясняют, что они не обязаны повиноваться мужчинам, которые могут причинить им вред. Известны случаи, когда ВИЧ-положительные мужья, знающие о своем статусе, отказываются предохраняться. Активисткам пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить женщин в том, что в этом случае они вправе отказывать супругу в интиме или использовать женские презервативы.

Хорошо знакомые со священным для мусульман писанием активистки утверждают, что нормы можно трактовать по-разному. К примеру, Коран не учит женщин класть свою жизнь на алтарь брака, который представляет для нее опасность. Дочь бывшего премьер-министра Малайзии Махатхир убеждает женщин, что, если взглянуть на заветы пророка непредвзято, мусульманская женщина в праве отказывать мужу в сексе и имеет больше законных оснований на развод, чем ее убеждали прежде. В частности, нарушением божьей воли не является, если жена отказывается от интима из-за болезни, менструации или соблюдения поста. А поводом к расторжению брака может послужить неудовлетворенность жены семейной жизнью, неприязнь к мужу или недовольство его внешним видом.

Kirsty Wigglesworth / AP

Мусульманка Амина Вадуд бросила, пожалуй, самый смелый вызов представлениям о месте женщины в исламе. В 2005 году она стала первой женщиной-имамом. Вадуд — доктор наук, занимающаяся гендерными проблемами в исламе и изучением Корана. Она является автором книги «Коран и женщина. Перечитывая Коран с женской точки зрения». У нее масса противников в мусульманском мире. С получением статуса имама Вадуд регулярно сталкивалась с угрозами. Сторонники традиционного ислама не раз тщетно пытались отстранить ее от проведения церемоний.

Выходит, что равно как исламское богословие подвержено различным трактовками, так и вопрос места мусульманской женщины и ее прав, — это вопрос интерпретаций. Судя по сайтам, которые формируют смыслы и предписания для мусульманок в нашей стране, Россия в этом вопросе уступает по прогрессивности другим странам.

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