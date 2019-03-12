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Женщину избили за неповиновение экзорцисту 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Открытые источники
Мужчина вызвал экзорциста, который должен был изгнать демонов из своей супруги, но та не хотела ему подчиняться.
Инцидент произошел в небольшой деревне Мандапура в Индии. Мужчину засняли на видео. Он прибегнул к помощи оккультиста, который сказал, что в его жене сидят демоны. По его словам, для того, чтобы от них избавиться, она должна обойти деревню вокруг.
Сначала девушка послушала указания экзорциста, но под палящим солнцем обойти населенный пункт было очень тяжело. На видео видно, как она остановилась отдохнуть, а ее муж стал бить ее ремнем, как бы подгоняя к избавлению от бесов. В итоге женщина упала на дорогу и осталась там лежать без сил.
Местный полицейский Сароджа Чоудхари сообщил, что супругов опознали и уже доставили в участок для допроса. Местные правоохранительные органы пытались найти и экзорциста, но он скрылся после случившегося.
Психология , МВД
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