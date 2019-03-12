Женщина рассказала о своем браке с абьюзером

В 2011 году женщина по имени Салли Чаллен села в тюрьму за убийство своего мужа Ричарда, который регулярно избивал ее. Недавно суд отменил приговор и женщина вышла на свободу. Во время чтения заключения по делу, в зале были слышны аплодисменты.

44-летняя британка Зои Парсонс рассказала журналистам, что почувствовала облегчение, когда Салли отпустили. Зои много лет подвергалась насилию со стороны своего мужа. Она рассказала, что не могла никому говорить правду. Однажды после шести лет брака она стояла на кухне, смотрела на ножи и думала:

«Если я ударю его ножом, когда он спит, мне это сойдет с рук?».

Зои признается, что ее останавливала не столько мысль об убийстве, сколько страх того, что муж проснется и возьмет нож в свои руки:

«Я не могла вынести мысли о смерти и о том, что наша дочь останется с ним».

Зои рассказывает, что когда она впервые встретила своего мужа Эдисона Пирта в 2009 году он был просто очарователен. Они влюбились в друг друга. По словам женщины, он был настоящим джентльменом. Через шесть месяцев после знакомства, они уже были помолвлены:

«Но после нашей свадьбы в январе 2010 года стали появляться тревожные сигналы. Он часто ревновал, обвиняя меня во вранье без причины. Сначала я сочла это лестным и думала, что он заботится обо мне. Но позже, если я вдруг застряла в пробке, он ждал меня у двери и спрашивал, с кем я спала».

Жестокость мужчины росла с каждым днем. Он заставлял женщину брать кредиты на свое имя, требовал, чтобы она подписала документы — прямо среди ночи:

«У меня был маленький ребенок, я работала полный рабочий день, поэтому после недели без сна я согласилась подписать документы».

Позже супруг начал гулять по клубам и говорить женщине о том, что она не красивая:

«Я перестала смотреть в зеркало, потому что ненавидела себя и чувствовал благодарность — да, благодарность — что он все еще был со мной».

Муж Зои начал принуждать ее к сексу, когда она этого не хотела. Мама женщины заметила неладное и спросила дочь, не хочет ли она обратиться в полицию — но та отказалась.

По словам женщины, никто не знал о том, происходит на самом деле. Они производили впечатление счастливой пары. Муж Зои постоянно размещал в социальных сетях счастливые фотографии:

«Он разместил в Facebook наше фото, где мы улыбались. Все сказали, что мы красивая пара. Никто не знает, что всего несколько часов спустя он толкнул меня на пассажирское сидение машины и таскал за волосы во время движения».

Каждый раз после ссоры, мужчина убеждал женщину что очень ее любит и не может без нее жить. По словам Зои, ее самооценка была настолько низкой, что она ждала этих слов.

В один момент, женщина набралась смелости и ушла от мужа. Но мужчина начал преследовать ее. Он прятался в кустах, постоянно звонил и писал ей, а однажды, в 2016 году, выбил дверь бетонным блоком и избил Зои. В результате пришлось наложить 12 швов.

anews.com

Через месяц мужчине дали два с половиной года за нанесение телесных повреждений, а в июле 2017 года он был привлечен к ответственности за изнасилование и приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы.

Сейчас женщина проходит реабилитацию от посттравматического расстройства. Она призывает женщин, находящихся в похожей ситуации не боятся уйти. Психологи советуют девушкам обращать внимание на поведение их партнеров. Тревожными звоночками могут быть такие вещи как постоянный контроль, изоляция от друзей и семьи.