Как понять, что у вас липофрения

Многим из нас знакомо это ощущение. Липофренией называют состояние беспричинной грусти, внезапный приступ тоски, когда для этого вроде бы нет конкретных причин.

В последнее время именно о липофрении пользователи соцсетей оповещают своих подписчиков, публикуя проникновенные статусы. Однако было бы ошибкой легкомысленно относиться к такому состоянию. Потому что липофрения может стать началом длительной депрессии.

Почему возникает липофрения?

Хотя кажется, что для меланхолии нет объективных причин, на самом деле это не так.

Человек устроен так, что радостные эмоции не трогают нас так глубоко, как неприятные. Это часть механизма выживания: отрицательный опыт в этом смысле важнее положительного.

В итоге позитивные чувства улетучиваются, а негативные накапливаются, и толпой набрасываются на человека в тот момент, когда он наиболее уязвим.

Факторы, которые дают зеленый свет липофрении:

1. Затяжная конфликтная обстановка на работе или в учебном учреждении. Мелкие стычки выматывают, объем обид и раздражения растет, и при этом вы знаете, что ситуация кардинально не изменится.

2. Постоянное одиночество, хронический недостаток общения с близкими и приятными людьми.

3. Однообразная деятельность, доведенная до автоматизма. Это знакомо не только офисным работникам, но и молодым мамам.

4. Издержки перфекционизма — острое отношение к своим ошибкам. Хотя недочеты допускают все, и это абсолютно нормально.

5. Проблемы с самооценкой. Чрезмерно критическое отношение к себе подтачивает уверенность в себе и открывает дорогу неврозам.

Как справиться с липофренией

Игнорировать это состояние нельзя, иначе липофрения превратится в полноценную депрессию, и тогда будет еще сложнее.

Во-первых, забудьте про общение в Сети, и устройте встречу с друзьями и родными в реальном мире. Позитивных эмоций от одного живого разговора в разы больше, чем от десятков часов переписки в соцсетях.

Во-вторых, чаще выходите на улицу — не только в магазин или по делам. Расслабленная прогулка без всякой цели — отличное лекарство от тоски.

В-третьих, если погода к прогулкам не располагает, посморите что-нибудь смешное. Неважно, будет ли это сериал, фильм или видеоролики. Смех является естественным антидепрессантом.

В-четвертых, можно просто хорошо выспаться. Сон снимает не только физическое напряжение, но и умственное.

И самое главное, стоит изменить свое отношение к мелочам и не принимать их близко к сердцу. В жизни не так много по-настоящему серьезных проблем. Остальное — просто эпизоды, которые не стоят пристального внимания.

А вот бесконтрольно принимать успокоительные средства нельзя. Этот тот случай, когда необходима консультация врача.