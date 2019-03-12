Названа причина ненависти к коллегам

Американские психологи нашли связь между раздражением на работе и обстановкой в семье. Ссоры с коллегами у офисных сотрудников — далеко не редкость в современном обществе.

Как правило, у человека есть минимум один коллега, который вызывает негативные эмоции. Специалисты отметили, что не всегда проблема кроется в личностных качествах сотрудника.

По словам психотерапевта Марии Баратты, люди, которые проводят в офисе много времени, начинают воспринимать своих сотрудников по работе как семью, передает Daily Mail. Это сильно сказывается на их взаимоотношениях — зачастую происходят ссоры с коллегами.

Ученый сообщила, что раздражающие коллеги напоминают людям о родственниках. Мариия Баратта привела пример. Скажем, человека раздражает начальник, который учит жизни, как отец или придирается из-за каждой мелочи. Также рядом сидящая девушка может ассоциироваться с сестрой.

Психотерапевт добавила, что на ссоры с коллегами могут влиять и непосредственно проблемы в семье. Поэтому Мария Баратта посоветовала проанализировать негативные эмоции к коллеге и попытаться понять его личность.

При этом психотерапевт заявила, что очень важно узнать причину, по которой происходят ссоры с коллегами. Это поможет человеку контролировать свои эмоции в коллективе.

Ранее европейские и американские ученые пришли к неожиданному выводу. По их мнению, сотрудникам на работе необходимо спать днем — хотя бы полчаса.