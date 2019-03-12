Как преобразить тело и улучшить качество жизни

Фитнес работает не только над телом, он преображает жизнь. Но для того, чтобы фитнес на самом деле изменил жизнь, он должен быть правильным. Как позволить фитнесу изменить себя к лучшему?

Для того, чтобы оставаться в хорошей форме и бодром самочувствии, необходимы две вещи — конкретика и разнообразие. Ни один суперфуд и ни одна таблетка для похудения не поможет, если ты не изменишь свой образ жизни. Для того, чтобы фитнес менял жизнь к лучшему, нужно видеть свои цели и планомерно работать над их достижением, так работает конкретика. Разнообразие касается и питания, и программы тренировок. Это десять рекомендаций, выполняя их, ты позволяешь фитнесу менять свою жизнь к лучшему.

Планируй свои цели

Одной из самых важных мер в фитнесе является постановка цели. Если у тебя нет цели, то ты не знаешь, к чему тебе двигаться, в один момент ты полностью прекратишь движение. Установи перед собой реалистичную и допустимую цель, по ней ты будешь измерять свой прогресс, рано или поздно цель будет достигнута, на ее место придет новая.

Отслеживай свой прогресс

Веди журнал тренировок, отслеживание прогресса необходимо, это дорога, по которой ты идешь. В фитнесе много зависит от мотивации, отслеживая прогресс, ты будешь хвалить себя, гордиться собой. Мотивация сделает фитнес увлекательным процессом, а не утомительным ожиданием достижения цели.

Обдумывай каждое решение

Обдумывай каждое решение в повседневной жизни, научись мыслить в ракурсе фитнеса. Поднимайся по лестницам, прогуливайся пешком, выбирай полезные продукты, из этих мелочей складывается здоровый образ жизни, они помогут тебе оставаться в форме.

Питайся полезно и разнообразно

Фитнес обязательно включает в себя здоровое питание, большинство людей умеют отличать полезные продукты от вредных. Каждый знает, что фастфуд и полуфабрикаты — это не полезно, свой путь в здоровом питании нужно начинать с отказа от всего категорически вредного.

Сделай свой фитнес публичным

Это отличный совет для поддержания стимула к фитнесу. Для того, чтобы заставить себя работать, сделай свой фитнес публичным — сообщи о своих намерениях друзьям, выложи пост о своих целях в социальные сети. Осознание своей публичности будет поднимать тебя по утрам, заставлять идти на тренировки, выбирать правильные продукты.

Тренируйся с друзьями

Это еще одна форма публичности, тренировки с друзьями повысят твою мотивацию и сделают соблюдение фитнес-режима веселым и увлекательным. Совместная работа с друзьями наполнит твой фитнес не только поддержкой, но и конкуренцией, здоровая конкуренция — это то, что заставляет людей становиться лучше.

Экспериментируй с тренировками

Ты должен тренироваться последовательно, но это не означает, что тренировки должны быть однообразными. Различные тренировки приводят в тонус разные части тела и не дают тебе заскучать, это один из лучших способов не позволить фитнесу стать рутиной.

Веди дневник питания

Ты заслуживаешь удовольствия, и поэтому время от времени можешь баловать себя чем-то вкусным и не очень полезным. Но только дневник питания позволит тебе понять, насколько часто ты делаешь такие послабления. Начни вести дневник питания, и в нем ты найдешь ответы на многие вопросы, к примеру, почему ты не худеешь.

Сосредоточься на целях

Первой из рекомендаций шла постановка целей, но цели нужно не просто ставить, их нужно придерживаться. Помни о цели каждую минуту своей жизни, только тогда ты будешь работать с отдачей для ее достижения. В сложные минуты представляй, как будешь доволен собой после достижения цели.