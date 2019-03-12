Как она возникает «петля поведения»

Практически каждый человек согласится с тем, что жизнь является быстротечной. За суетой, проблемами люди редко замечают, что на жизненном пути они непроизвольно совершают одни и те же ошибки. В современной психологии данная тенденция имеет название «петля поведения». Специалисты утверждают, что вредные привычки работают, как петля. Если на них не обращать внимания, они в конечном итоге «задушат» человека.

«Петля» — это своего рода модель поведения. Как правило, человек перенимает ее у кого-то на одном из жизненных этапов и следует в соответствии с ней совершенно неосознанно. Определенные поступки повторяются с регулярностью. В большинстве случаев это негативное отношение к близким, конфликты с окружающими. В основном, их списывают на внешние обстоятельства, особенности характера. При этом человек не перестает удивляться, почему одна и та же история может повторяться несколько раз за приличный временной отрезок. Психологи уверены, что проблема кроется намного глубже.

Пример из жизни

Девушка не так давно рассталась с молодым человеком. Во время общения с ним она не могла понять его отношения. Несмотря на то, что они отдыхали вместе, ходили в кино, гуляли, статус отношений оставался неопределенным. Когда девушка спросила, вместе ли они вообще, молодой человек ответил, что не испытывает к ней сильных чувств. После этого пара прекратила общение. Спустя месяц парень объявился, начал просить прощения и говорить, что поступил неправильно. На первый взгляд может показаться, что история классическая. Однако причиной такого поведения стало непростое детство. Парень из этой истории большую часть детства провел без отца. Он несколько раз уходил из семьи, каждый раз возвращаясь. Это яркий пример «петли», которую мальчик начал затягивать на себе еще в детстве. Получается, парень не может любить женщину, которая отвечает ему взаимностью. Как только она начнет его забывать, ему необходимо возвратиться к отношениям. Таким образом, «петля» замыкается, чтобы через время вновь повториться.

Решение проблемы

Конечно, с подобными ситуациями встречались многие дети. Взрослея, им ни в коем случае нельзя ставить крест на своей личной жизни. Мораль в данном случае такова — полноценные отношения строятся только между полностью уверенными в себе людьми. Модели поведения или «петли» можно приобрести не только у родителей, но и у других людей из близкого окружения. Для того, чтобы не портить жизнь постоянно повторяющимися негативными поступками, достаточно хорошо проанализировать пережитые эмоции, ситуации и пересмотреть сегодняшние отношения с окружающими людьми. Сняв в себя «петлю» вовремя, удастся избавиться от множества проблем в будущем.