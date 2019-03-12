Как уладить конфликты на работе

Советы психологов для решения проблем с коллегами.

В напряженной обстановке накануне сдачи годового отчета или сезона отпусков порой случается, что эмоции накаляются до такой степени, что кто-то из коллег может сорваться на вас, или вы на него. Важно уладить конфликт как можно быстрее, чтобы избежать неприятных последствий. Рассказываем, как это сделать:

Извинитесь за вспыльчивость

Главный враг любого человека в ходе конфликта — неспособность сдерживать эмоции. Любые проблемы нужно решать с холодным умом, а не сгоряча. Если вы понимаете, что перегнули палку — высказались слишком грубо или оскорбили человека — извинитесь. Это не сделает вас слабым и неспособным отвечать за свои слова, а наоборот, покажет как взрослого разумного человека, способного признать ошибку. Впредь следите за словами, ведь любое случайно вылетевшее слово может обернуться против вас, когда слух о споре дойдет до начальства. Никогда не переходите на личности — нельзя сравнивать людей, принижать их за внешность и социальный статус, говорить плохо об их окружении, даже если вы знакомы с кем-то из близких людей этого человека.

Предложите найти выход из ситуации

Любой конфликт считается незакрытым, пока стороны не решат связанные с ним разногласия. Предложите коллеге обсудить вопрос за чашкой кофе — наверняка он согласится. Предложите ему первому высказать свою позицию — так вы сможете оценить заранее приготовленные вами доводы и понять, обоснованы ли они реальными фактами или нет. Если в вашем конфликте участвовала третья сторона, которая, например, разнесла о вас неприятный слух, приобщите ее к разговору. Каждый человек должен нести ответственность за то, что он говорит — пусть сплетник подтвердит или опровергнет сказанные им слова.

Будьте добры и улыбчивы

Мы не призываем вас «давить» улыбку, если человек вам действительно неприятен. Однако в общении с коллегой, если раньше между вами разногласий не возникало, оставайтесь на дружеской ноте. Помните, что каждому свойственно ошибаться и любой человек имеет право на личное мнение. Скорее всего, когда вы поговорите с ним начистоту, неприятного осадка не останется — выплеснутые эмоции сведут конфликтную ситуацию на нет. Кто знает, может вскоре вы станете близкими друзьями? Не нужно ставить крест на общении из-за одной ссоры.

Заведите в коллективе негласные правила

Если вы занимаете роль начальника, а не подчиненного, то имеете право на установление особых правил, которые должны соблюдать сотрудники. Например, не злословить и не сплетничать в офисе — пусть все личные проблемы выносятся за стены организации, дабы не создавать внутри напряженную обстановку. Также договоритесь, что весь коллектив — одна большая команда, а не соперники. По этой причине важно поддерживать уважительное отношение друг к другу и стараться помогать каждому. Лучше, если возникающие конфликты будут решаться с вашим присутствием, чтобы вы выступали в роли арбитра — и как начальник, и как коллега, и как приятель.

Проводите тим-билдинг

Любые мероприятия, где коллектив может сплотиться, пойдут ему на пользу. Корпоративы, государственные праздники, дни рождения, свадьбы и совместные выезды на природу — все это позволит коллегам лучше узнать друг друга и найти единомышленников. Не секрет, что многие пары начинают тесное общение прямо на работе — не стоит этому препятствовать. После расставания многие сами меняют работу, поэтому это не станет вашей проблемой. А удачно сложившиеся союзы только укрепят команду, обеспечив ее двумя постоянными сотрудниками — семейные пары, встретившиеся на работе, обычно продолжают работать вместе долгое время.