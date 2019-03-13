10 поводов радоваться тому, что вам больше 35 лет

Безусловно, в любом возрасте есть свое очарование, однако отметив очередной юбилей начинаешь смотреть на вещи под другим углом. И тогда те моменты, которые казались вам важными в юности, уходят на второй план, уступая место более важным (и по-настоящему ценным) вещам. Passion.ru пообщался с психологами и выяснил, какие поступки совершенно спокойно могут позволить себе женщины 30+, не оглядываясь на мнение окружающих и не боясь их осуждения.

Не выбирать между комфортом и красотой

Это раньше вы терпели жуткую боль, гордо вышагивая на шпильках, повторяя, как мантру, что красота требует жертв. Однако со временем изящные туфельки на каблуках перекочевали на полку, а их место прочно заняла комфортная обувь, в которой смело можно появиться не только на детской площадке перед домом, но и на важной встрече или в офисе. Так, например, еще Марлен Дитрих в свое время сказала: «В сущности, у меня не такие уж красивые ноги, просто я умею ими правильно пользоваться!». И 30-35-летние женщины абсолютно с ней согласны! Они уверены, что можно выглядеть сногсшибательно и в кроссовках, ведь главное, как себя подать, а не что на вас надето.

Не возражать против шапок и теплой одежды

Это раньше вы противились маминым уговорам и стойко держались на морозе, прикрывая покрасневшие уши и нос. И ни за какие коврижки не соглашались надеть шапку (а вдруг кто-то увидит, это же позор) или теплые вещи, предпочитая даже в холодную зиму щеголять в юбках или платьях. Однако с годами вы начинаете беережнее относиться к себе и своему организму и уже сами ни за что не выйдете из дома на мороз, не убедившись, что утеплились, как следует. При этом вам абсолютно все равно, кто и что там скажет про ваш образ, или насколько идет (или не идет) вам эта шапочка. Вам гораздо важнее, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уютно.

Выходить «в люди» без косметики

«Выйти на улицу без макияжа! Ни за что!», — помните эти скандалы с мамой, когда она отправляла вас, скажем, в магазин, а вы наотрез отказывались выходить за пределы квартиры, пока не приведете себя в порядок. И даже речи не могло быть о том, чтобы показаться на людях без косметики — вдруг кто-то заметит ваше несовершенство и породят в вас новые комплексы. А вот с годами вы начинаете по-другому воспринимать собственную внешность и понимать, что красивой женщина делает вовсе не косметика, а здоровый образ жизни, крепкий сон и положительные эмоции. Поэтому стараетесь высыпаться, заниматься спортом и не нервничать по пустякам. А что касается косметики… то, чем старше вы становитесь, тем меньше бьюти-средств остается в вашей косметички (речь именно про декоративную косметику, а не про уходовые продукты). Многие дамы 30+, например, регулярно используют лишь тушь, бесцветный блеск для губ (или гигиеническую помаду) и ВВ— или СС-крем.

Проводить больше времени со своими близкими

Раньше вы при первой же возможности старались сбежать из дома к друзьям, полагая, что они занимают важное (если не главное) место в вашей жизни. Но со временем вы начали ценить моменты, проведенные с родителями и близкими людьми. Вы начали понимать, в чем именно заключается ценность этих мгновений и научились правильно расставлять приоритеты. Большинство женщин, например, только после 30 лет наконец поняли (и приняли) своих родителей и наладили с ними теплые дружеские отношения.

Переплачивать за комфорт и эмоции

Это раньше вы выискивали самые дешевые (и не всегда приемлемые) варианты, считая каждую копейку из студенческой стипендии. Но с годами вы поняли, что лучше переплатить немного и наслаждаться теми условиями, которых вы достойны (а не довольствоваться тем, что удалось найти). Это, например, касается более высокого класса в самолете или поезде, другого уровня гостиницы, продуктов питания и так далее. Вы научились ценить себя и свои желания, поэтому не готовы мириться с отсутствием хотя бы самых основных бытовых условий. Или, например, зачем ехать в другую страну, если вы не можете позволить себе обзорную экскурсию? Раньше вы бы либо попрощались с этой идеей, либо нашли какого-нибудь местного жителя, который смог бы бесплатно рассказать об основных достопримечательностях. Но теперь вы заранее планируете поездку, знаете точно, что хотите посмотреть и сколько готовы потратить на это денег.

Помогать тем, кто в этом действительно нуждается

Задумываться о пользе (и необходимости) благотворительности дамы тоже начинают после определенного возраста. Именно тогда приходит понимание, что помогать другим — это не дань моде или определение собственной значимости, а просто желание оказать поддержку окружающим. И если вы, например, выросли в 80-90 годы, то, наверняка помните, как нелегко приходилось вашим родителям, да и другим людям того времени. Так почему бы не стать сейчас волонтером или не перечислять часть бюджета в организации, которым действительно нужна ваша помощь.

Заводить романы с незнакомцами

Возможно, вы возразите, что и раньше вовсю флиртовали с незнакомцами, однако большинство женщин не могут похвастаться такими победами на любовном фронте. Они постоянно оглядывались на окружающих и вообще боялись даже подойти к симпатичному молодому человеку, а не то, что заговорить с ним или кокетничать. Со временем, конечно, все это переходит на новый уровень и вам сейчас не стоит никакого труда пригласить понравившегося незнакомца на чашечку кофе и оставить ему свой номер. Почему бы и нет? Вдруг из этого флирта получится что-то действительно серьезное?

Отправляться в путешествие при первой же возможности

Вместо того, чтобы проводить время в барах (или на шумных дружеских вечеринках), вы предпочитаете отправляться туда, где еще ни разу до этого не были. И не важно, что никто из близких, например, не может вам составить компанию в этот раз — вы вполне комфортно чувствуете себя в одиночестве и знаете, как получить максимум пользы из любой поездки. Вы понимаете, что в мире столько всего интересного, что просто глупо не воспользоваться этой возможностью и бездарно потратить свое время на что-то не столь существенное. И с годами вам становится все проще «сорваться» на выходные куда-то в другую страну, а не искать причину, почему вы, например, не можете себе это позволить.

Баловать себя дорогими подарками

Это раньше считалось дурным тоном принимать дорогие подарки или покупать их себе самой. А сейчас если вы хотите себя побаловать чем-то действительно очень ценным, то почему бы и нет, как говорится? И не важно, что при этом будут думать завистники — главное, вы осуществите свою мечту и в очередной раз докажете себе самой, что вы этого достойны. Ведь, положив руку на сердце, часто ли вас раньше баловали достойными подарками? То-то и оно!

Точно знать, чего вы хотите и добиваться этого

В 20 или 25 лет простительно заниматься «поиском себя» или смысла жизни. Однако в 30-35 лет женщина уже должна четко определиться с тем, чего она хочет добиться в этой жизни и что для нее главное — карьера, семья или успешное совмещение и того, и другого. К тому же, нужно не только понимать, что именно вы хотите, но и иметь четкий план действий, который поможет вам добиться желаемого. В противном случае, как уверяют психологи, если вы не обрели свое счастье в 30+, то не факт, что что-то начнет меняться и после (если, конечно, вы не возьмете себя в руки и не начнете действовать).