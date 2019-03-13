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Как наш мозг судит о красоте человека 

Anews 59 минут назад
Фото: Anews
По словам американского нейробиолога Дэвида Иглмена, в голове человека постоянно происходят процессы, которые он не может распознать. Например, представление о внешней привлекательности создается из определенных сигналов, которые подаются к нейронному программному обеспечению.
Основной параметр красоты — это признаки способности к продолжению рода. Когда начинается пубертатный период, у мальчиков увеличивается выработка тестостерона, а у девочек — эстрогена. Два этих гормона влияют на создание женских и мужских черт тела.
На мужчин визуальные стимулы действуют сильнее, чем на женщин. Исследователи выделили очень узкий диапазон женских пропорций, которые нравятся мужчинам. Так, оптимальное соотношение объема талии и бедер составляет от 0,67 до 0,822.
Есть еще один фактор — фертильность, причем как для женщин, так и для мужчин. Пока неясно, каковы механизмы работы мозга и насколько глубоко спрятано бессознательное, но за 10 дней до начала менструального цикла женщины становятся более привлекательными.
Этому есть подтверждение: выяснилось, что во время пика фертильности танцовщицы зарабатывали в среднем по 68 долларов в час, а в другие периоды — всего около 52 долларов.
Женщины тоже обращают внимание на внешность, но здесь можно сказать, что их влекут притягательные черты, характеризующиеся мужественностью. Таким образом, человеческая способность проводить едва уловимые различия отточена нейробиологическими процессами, а мозг определяет красоту человека ниже уровня осознанности.
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