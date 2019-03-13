Как калининградка решила говорить правду, и что вышло

С детства нам внушают, что говорить правду хорошо, а лгать — плохо. Однако вранье довольно быстро проникает в нашу жизнь, и вот мы уже смущенно отводим глаза, лукавим или отъявленно, глядя в глаза, нагло врем. Какую роль играет в нашей жизни ложь? Рассказывает Елена Кондратюк , поставившая эксперимент, — говорить только правду.

Год назад я прочитала книгу «Ложь» нейробиолога Сэма Харриса . Он утверждает, что мы можем радикально упростить нашу жизнь и улучшить общество, просто говоря правду в ситуациях, когда часто лгут другие. Ученый сосредотачивается на «белой» лжи — той, к которой мы прибегаем с целью избавления людей от дискомфорта, — ведь именно эта ложь чаще всего нас искушает. Прочитав книгу, я решила поставить над собой эксперимент и говорить правду постоянно.

Большую часть времени провожу на работе, так что начала с коллег. У меня был женский коллектив, команда из пяти человек, и я их предупредила, что теперь говорю только правду в любых мелочах.

Сначала все немного напрягались, но затем привыкли и реально ценили мое мнение. В результате утром все приходили ко мне узнать, правда ли они выглядят хорошо, идут ли им наряды, прически и так далее.

Сначала было очень сложно перебороть себя. Например, когда спрашивают: «Как я сегодня выгляжу?», Хочется ответить, как обычно: «Классно», потому что очень страшно обидеть, — это своеобразный выход из зоны комфорта, тем более не все всегда готовы к правде, многим проще услышать, скажем, реверансы.

Хорошо, что на меня особо никто не успел обидеться, потому что я в принципе ни про кого плохо не думаю и старалась говорить мягко. Тут еще такой момент: автор книги предлагает говорить правду, только когда тебя спрашивают, не навязывать свое мнение.

А у меня был такой период, когда я слишком много говорила, из меня просто шел поток слов, но я сумела взять себя в руки. Эксперимент закончился спустя три недели, потому что было сложно постоянно контролировать, что говоришь: устаешь.

К тому же у меня был парень, которому я не могла рассказать некоторые вещи. Оцениваю этот эксперимент скорее как положительный.

Мне бы хотелось, чтобы и мне всегда говорили правду — это возможность для развития., Психологи единодушны: ложь — это плохо. Если в вашей жизни ее много, это повод задуматься о том, что не так, из-за чего приходится придумывать другую реальность. Начав говорить только правду, можно попутно решить и многие психологические проблемы.,

Поэтому вот несколько советов о том, как перестать врать:

1. Признать проблему. Это самый сложный шаг, потому что придется быть честным с собой и сознаться в необходимости меняться. Не стоит делить ложь на плохую и хорошую, оправдывать ложь «во благо».

2. Найти союзника. Избавиться от любой зависимости проще с чьей-то помощью. Расскажите вашему соратнику, что решили больше не врать, и попросите его быть рядом.

3. Составить список причин, почему ложь отравляет вам жизнь, как она вам мешает, портит отношения с другими людьми.

4. Найти причину. Ложь не существует сама по себе. Разберитесь, зачем вам приходится обманывать, — хотите что-то скрыть, понравиться окружающим, оправдать чужие ожидания. И начните говорить честно.