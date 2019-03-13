7 признаков, что пора поменять свою жизнь

Большинство из нас вынуждены определять свой жизненный путь в юности: во время выбора факультета для поступления. Спустя много лет то, что казалось мечтой, может превратиться в скучную, отнимающую все силы рутину. Вот как понять, что тебе пора пересмотреть приоритеты и что-то изменить.

1. Повторяешь утверждения, в которые не веришь

Регулярно повторяя положительные утверждения, ты можешь улучшить свое настроение и даже изменить мышление, но только если делаешь это осознанно. Нельзя стать позитивной, механически воспроизводя заученные фразы. Хочешь использовать мантры в своей жизни, формулируй их убедительно. Примеры вдохновляющих аффирмаций от известных людей мы тебе уже давали. Речь не только о мантрах. В нашей жизни и без них полно заученных слов, в которые мы не верим. «Я должна оставаться на этой работе, потому что она дает мне стабильный доход», «я довольна своими отношениями, ведь у многих нет и этого» — эти фразы могут быть правдой или отговоркой, чтобы ничего не менять. Прислушайся к себе, чтобы понять, какие слова ты чаще всего говоришь себе и насколько искренне в них веришь.

2. Доверяешь другим больше, чем себе

Мы чаще доверяем интуиции и внутреннему голосу, когда знаем, что поступаем правильно. Если начала сомневаться в себе или ценишь мнение окружающих больше, чем свое, скорее всего, ты сбилась с курса. Чувствовать себя неуверенно перед чем-то неизвестным — нормально. Но, если тебе постоянно нужно чье-то одобрение, возможно, ты больше не чувствуешь, что живешь своей жизнью.

3. Не можешь сказать, что тебе действительно нравится

Ответ на вопросы «чем ты увлекаешься?» или «что тебя вдохновляет?» поможет определиться с приоритетами и понять, в чем сейчас смысл твоей жизни. Он может меняться — это нормальная часть внутреннего роста. Если затрудняешься сказать, что тебе действительно нравится и мотивирует, скорее всего, ты игнорируешь свои потребности. Нельзя считать, что живешь своей жизнью, пока не знаешь, какой она должна быть.

4. Просыпаешься со стрессом

У всех бывают моменты апатии, когда приходится уговаривать себя встать с кровати, но если каждый день — это вызов и преодоление, стоит что-то изменить. Замечаешь, что часто болеешь, стремишься избегать людей, работы или определенных жизненных ситуаций: тебе явно некомфортно в своей жизни. «Стиснуть зубы и перетерпеть» — полезная практика, но только когда речь не идет о том, с чем ты сталкиваешься регулярно. Смена декораций — новая работа, переезд с нелюбимой квартиры или умение сказать «нет» токсичному окружению — может в корне изменить твою жизнь.

5. Жалеешь себя вместо того, чтобы все исправить

Понять, насколько ты контролируешь свою жизнь, можно по вопросам, которые ты себе задаешь. Что ты говоришь, когда что-то идет не так? «Почему со мной всегда случаются неприятности?», «за что мне все это?» — это фразы тех, кто всегда ищет, на кого-бы спихнуть ответственность за то, что с ним происходит. Вместо этого задай вопросы, которые помогут стать активным участником своей жизни, а не жертвой: «что привело к этому?», «что я могу сделать, чтобы это исправить или преодолеть?».

6. Лишилась чего-то важного

Когда теряешь часть жизни, легко почувствовать себя потерянной. Но неприятности дают гораздо больше возможностей для роста, чем успех. Используй лишение как способ наполнить жизнь чем-то новым. Уволили с работы: найди компанию, которая даст тебе больше возможностей, или смени профессию. Рассталась с партнером: посвяти время саморазвитию и другим важным вещам или воспринимай это как шанс построить более здоровые отношения.

7. Считаешь, что жизнь должна наладиться «раз и навсегда»

Слова: «Найти свой путь» внушают нам представление о жизни, как о чем-то последовательном. Найдешь дело, которое тебе удается, и будешь заниматься им всегда. Если что-то не получилось, значит, это не твое, и поиск нужно продолжить. На самом деле нет единственно верного сценария. Чувствуешь, что то, что несколько лет казалось призванием, сегодня просто удобная работа, в которой ты перестала развиваться, возможно, пора менять жизнь и искать очередной «свой путь».