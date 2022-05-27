Системно-векторная психология: кто есть кто

Одной из самых популярных наук о человеке в настоящее время является системно-векторная психология. О том, что такое вектора и как определить свой ведущий вектор, читайте в этом материале.

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Системно-векторная психология говорит о том, что каждый человек имеет свой набор некоторых качеств, которые определяют его судьбу и характер. Такое качество – вектор – имеет свою «локацию» в теле, посмотрим, какие вектора существуют и как их у себя найти. Вообще векторов 8, и они делятся на нижние и верхние. Нижние – основные, они отвечают за наше выживание и успех в материальном мире. Верхние – интеллектуальные, чувственные, интуитивные, считается, что они развились гораздо позже нижних.

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Нижние вектора – анальный, мышечный, кожный и уретральный. Верхние – зрительный, обонятельный, звуковой и оральный. Посмотрим, что они значат и как их у себя определить.

АНАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

Определяется у людей дотошных и медлительных. Честные, они все доводят до конца и страшно мучаются, если это по каким-то причинам (конечно, от них не зависящим), не получается. В случае провала мучаются запорами, в том числе и эмоциональными.

КОЖНЫЙ ВЕКТОР

Связан с кожей, точнее, с порами. Кожные люди всегда подвижные, они любят развитие и стремятся заработать деньги. Кожники – настоящие добытчики и добытчицы. В стрессе наносят себе травмы, ведут себя как настоящие мазохисты.

УРЕТРАЛЬНЫЙ

Это самые пробивные, инициативные люди, настоящие вожди и первопроходцы. Этот вектор отвечает за гениальность и умение повести за собой. В теле он связан с уретрой, интересной особенностью уретральных людей является их стремление «пометить территорию» – если они находятся где-то впервые, они обязательно разведают, где находится туалет.

МЫШЕЧНЫЙ

Это крепкие, надежные люди, простые хорошие работники в мирное время и жестокие воины в периоды боя. Отличаются «квадратной фигурой» (широкие плечи, квадратная талия) и ровным характером. Любят животных и природу, очень привязаны к семье и родной земле. В стрессе крушат все, что попадается под руку: так изливается их сила и гнев.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ

Это люди эмоциональные и добросердечные. Они мыслят образами, понимают свои и чужие эмоции и чувства, отличные психологи и психотерапевты, прирожденные артисты. Орган вектора – глаза. В стрессе зрительники становятся нервными и тревожными, могут даже получить психическое расстройство.

ОРАЛЬНЫЙ

Орган вектора, конечно же, рот. Оральники любят вкусно поесть и интересно поболтать – они проговаривают все то, о чем думают их молчаливое окружение. Люди, у которых не держится язык за зубами, совершенно точно обладают ярко выраженным оральным вектором. В стрессе оральники объедаются и толстеют, становятся неуравновешенными и теряют мысль.

ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ

Это самый загадочный и трудно распознаваемый вектор, поскольку он отвечает за интуицию. Обонятельники всегда точно чуют, что да как, но объяснить это не могут, да и не сильно стремятся – им важно только совершить верное действие. Зоной в теле является нос, точнее, именно та его часть, которая отвечает за обоняние. Обонятельника никогда не поймаешь на лжи – они самые умные и коварные.

ЗВУКОВОЙ

Это вектор людей с тонким музыкальным слухом. Они, кажется, понимают смысл Вселенной: молчаливые и отрешенные от происходящего, звуковики концентрируются на внутренней сути. Любят музыку, часто ходят в наушниках, ищут тех, кто так же, как и они сами, обладают мудростью и внутренним видением. Зона в теле, конечно, уши, точнее, весь слуховой аппарат. В стрессе становятся раздражительными и закрываются ото всех звуков.