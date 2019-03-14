Как пережить кризис среднего возраста

В нашей жизни периодически происходят переломные моменты. WomanHit.ru подготовил несколько советов, чтобы помочь вам преодолеть этот сложный период.

Переломные моменты случаются с нами на разных жизненных этапах. Существует как минимум три кризиса: 3-х лет, подростковый и кризис среднего возраста, хотя, на самом деле, их гораздо больше. Давайте же сегодня поговрим о последнем — кризисе среднего возраста, когда человек достиг определенного положения в обществе и глазах окружающих, однако все равно испытывает дискомфорт. Мы подготовили для вас семь советов, которые призваны помочь вам справиться с возможными неприятностями, обусловленными кризисной ситуацией.

Живите так, как хотите

Поймите, что вы уже взрослый человек, свободный от родительских установок и не обязанный соответствовать ожиданиям окружающих. Все, что от вас требовалось, вы прекрасно выполнили. Теперь настало время, когда вы можете вдохнуть полной грудью и, наконец, заняться тем, что вам действительно близко, без оглядки на мнение других. Ведь только вы ответственны за свою жизнь.

Любите

Не важно, насколько краткосрочным будет ваш роман. Многие влюбленные люди задумываются о целесообразности новых отношений, тем самым часто теряя возможность любить просто так, ничего не ожидая взамен. С возрастом становится проще вступать в отношения: уже нет подростковой романтичности и завышенных ожиданий, вы все чаще замечаете, что мужчины вокруг самые обычные и не стоит от них ждать сверхъестественных поступков. Вы прекрасно знаете, что вы можете дать партнеру, и чего ждете от второй половинки. Настало время, когда вы можете просто наслаждаться отношениями, пусть они и продлятся всего неделю — это ваше право.

Питайтесь правильно

Жителю большого города довольно сложно поддерживать правильный рацион, хоть от него зависит очень многое, например, правильная работа пищеварения, да и общий настрой. Когда вы практически каждый день употребляете фастфуд, ваш организм в конечном счете может не выдержать и дать сбой, что, опять же, крайне негативно скажется на вашем физическом и эмоциональном состоянии, а вам ведь это не нужно?

Выработайте собственный рацион, который подходит именно вам: без диет и серьезных ограничений. Вам и так не просто, а, если вы не будете себя иногда баловать чем-то вкусненьким, состояние может только ухудшиться.

Больше двигайтесь

Запишитесь на фитнес или на танцы. Заживите новой, активной жизнью. Большую часть нашего существования мы мало задумываемся, какой вред порой наносим организму: алкоголь, курение, стрессы, неправильное питание, а ведь физическое недомогание плавно перетекает в эмоциональное.

Начните заботиться о себе. Постепенно сводите на нет плохие привычки, дайте телу нужные нагрузки и побольше балуйте себя. Главное, не залеживаться на диване, иначе один психологический кризис плавно перетечет в другой.

Любите себя

Хотите это шикарное красное платье, которое призывно смотрит на вас с витрины? В чем проблема? Берите! И нет, не надо спрашивать совета у подруги/мамы/тети/коллеги. Это должно быть вашим решением. Маленькие радости еще никому не приносили вреда, а в случае эмоциональной неопределенности, удовлетворение потрбеностей — лучшая терапия.

Займитесь тем, что вам нравится

Найдите себе хобби. Наверняка у вас есть какие-то увлечения, которые только и ждали момента, когда вы обратите на них внимание. Этот момент настал. Всегда мечтали устроить сад в лоджии? Вперед. Хотите завести блог о путешествиях? Все в ваших руках! Самовыражайтесь, и вы увидите, как стрессы и негатив постепенно сходят на нет.

Не принимайте необоснованную критику в свой адрес

Да, вы не выглядите на 20. Длинная жизнь откладывает свой отпечаток, и от этого никуда не деться: рождение детей, болезненные расставания, смерть и потеря близких — все это плохо отражается на физическом и эмоциональном состоянии, как вы понимаете.

Вы вправе пойти и что-то в себе изменить без осуждения окружающих, причем не важно, что. Если вы захотите делать уколы красоты или записаться на психологический тренинг, никто не вправе вас останавливать — вы делаете так, как требует ваше состояние на данный момент. Как мы уже говорили, поменьше переживайте и полюбите себя — с этого начнутся ваши перемены, и кризисная ситуация медленно, но верно сойдет на нет