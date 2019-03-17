Опасные уловки, которым женщин учит глянец

Возможно, эти "глянцевые" советы вы уже слышали и даже смеялись над ними вместе с подругами. Но весь ужас заключается в том, что существуют девушки, которые строят отношения по этим указанным в женских журналах пунктам. Да, кто-то все еще верит, что настоящие отношения, основанные на любви и взаимопонимании, можно построить на уловках, обмане и неестественности. Это, конечно, большое заблуждение.

Мужчина не кукла и не животное, которое можно заставить или приучить делать так, как хочется. Чтобы отношения приносили радость обоим придется не просто стрелять глазками и говорить томным голосом, а по-настоящему поработать над собой: принять и полюбить себя, найти свое призвание, научиться прощать и с чем-то мириться и т.д. Но, конечно, куда проще хохотать над несмешными шуточками и изображать страсть в постели, чтобы с помощью всех этих уловок "привязать к себе мужчину раз и навсегда"!