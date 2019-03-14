Как происходит эмоциональное выгорание

В народе принято считать, что все болезни от нервов. Согласны с этим и врачи. На европейской конференции ВОЗ отметили, что стресс, связанный с работой, — проблема трети трудящихся стран Евросоюза . А цена решения их довольно высока и составляет около 3-4% валового национального дохода. Врачи рассказали «АиФ-Юг» все о состоянии эмоционального, умственного истощения и физического утомления.

Без отпуска и выходных

«Развитие синдрома в первую очередь характерно для людей, чьи профессии связаны с оказанием помощи, — говорит врач-методист краевого Центра Медицинской профилактики Александр Горячев . — Это медицинские и социальные работники, учителя, психологи, работники правоохранительных органов МЧС . Также большие стрессовые нагрузки испытывают руководители. Но надо отметить, что в последнее время синдром эмоционального выгорания выявляется и у специалистов, для которых контакт с людьми вообще не характерен — это программисты, системные администраторы».

«Современный темп жизни таков, что люди порой забывают об отдыхе, — объясняет доктор медицинских наук Виктор Косенко . — Чтобы достичь карьерного роста, многие работают сверх нормы, без выходных. Организм таких нагрузок не выдерживает и даёт сбой. Причём проблемы возникают не только психологического и неврологического характера».

Учёные выделяют три основных фактора, играющих существенную роль в синдроме эмоционального выгорания: личностный, ролевой и организационный. Личностный фактор преобладает у «сгорающих» сочувствующих, гуманных, увлекающихся идеалистов и одновременно не устойчивых, одержимых навязчивыми идеями людей.

Ролевой фактор развивается при нечёткой или неравномерно распределённой ответственности за свои профессиональные действия.

Организационный фактор схож с ролевым. К нему относят высокую рабочую нагрузку, отсутствие или недостаток социальной поддержки со стороны коллег и руководства, недостаточное вознаграждение за работу, недооцененность руководством, невозможность влияния на принятие решений, неоднозначные требования к работе, постоянный риск штрафных санкций, бесперспективность, отсутствие выходных и отпусков.

Всего выделяют более ста психосоматических симптомов, так или иначе связанных с синдромом эмоционального выгорания. Кстати, условия работы тоже могут стать причиной синдрома хронической усталости, который довольно часто сопутствует синдрому эмоционального выгорания.

Как не «сгореть»

Физические симптомы эмоционального выгорания — это усталость, утомление, истощение, бессонница, затруднённое дыхание, одышка, тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, дрожь.

Эмоциональные симптомы: пессимизм, цинизм и чёрствость в работе и личной жизни, безразличие, ощущения беспомощности и безнадёжности, раздражительность, агрессивность, тревожность, неспособность сосредоточиться, потеря надежд профессиональных перспектив, преобладание чувства одиночества.

Поведенческие симптомы: рабочее время больше 45 часов в неделю, во время рабочего дня желание прерваться и отдохнуть, безразличие к еде, малоподвижный образ жизни, употребление табака, алкоголя, лекарств, импульсивное эмоциональное поведение.

Интеллектуальное состояние: уменьшение интереса к новым теориям и идеям в работе, появление скуки, тоски, апатии, недостаток вкуса и интереса к жизни, безразличие к новшествам, отказ от участия в развивающих экспериментах, формальное выполнение работы.

Социальные симптомы: уменьшение активности и интереса к развлечениям, нежелание общаться с коллегами и друзьями, ощущение недостатка поддержки со стороны семьи.

По словам врачей, отчаиваться не стоит. Предотвратить «выгорание» можно и нужно. Психологи рекомендуют в первую очередь снять производственное напряжение, установить баланс между затраченными усилиями и полученным результатом.

Советы, которые помогут восстановить жизненные силы Определение краткосрочных и долгосрочных целей. Достижение краткосрочных целей — успех, который повышает степень самомотивации. Регулярные технические перерывы. Это необходимо для психического и физического благополучия. Управление стрессом (существуют специальные книги по обучению, тренинги). Стремление к самосовершенству. Поддержка хорошой физической формы: сбалансированное питание, отказ от алкоголя и табака.

«Кроме этого, следует стараться рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки, учиться переключаться с одного вида деятельности на другой, проще относиться к конфликтам, не пытаться быть лучшим всегда и во всём, помнить, что работа — всего лишь часть жизни», — говорит Александр Горячев.