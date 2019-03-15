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Как вести себя, если вы столкнулись со сталкером 

Умная 4 часа назад
Фото: Умная
Молодой человек, с которым вы только-только познакомились, стал подозрительно часто попадаться вам на глаза в самых разных местах, каким-то образом узнал ваш телефон, домашний адрес и периодически оставляет вам записки или подарки в почтовом ящике? Что это — проявление заботы и милое ухаживание? Плохие новости — это сталкинг и вам, скорее всего, не стоит начинать романтические отношения с этим человеком.

Что значит «сталкер»?

Сталкинг или преследование — это нежелательное и навязчивое внимание одного человека к другому. Оно часто принимает форму действий, которые сами по себе не являются преступлениями, но грубо нарушают личные границы: телефонные звонки, письма и подарки, частые «случайные» встречи в общественных местах. Но так или иначе сталкинг направлен на то, чтобы показать жертве власть над ней и запугать. Например, цветы, оставленные на пороге показывают, что преследователь знает, где живет объект его вожделения.

Насколько распространен сталкинг?

Только в США с преследованием сталкиваются 6,6 миллионов человек. При этом во многих странах существуют законодательная база, которая позволяет защитить жертву сталкера и предъявить ему законные обвинения при необходимости.
— Наиболее частыми жертвами мужчин сталкеров становятся женщины (63%)
— 46% сталкеров посещают своих жертв не реже раза в неделю
— 78% преследователей используют более одного «способа» сталкинга
— Более 60% сталкеров снова начинают преследовать свою жертву или находят другую после того, как по какой-то причине остановились

Что можно считать преследованием?

Преследование — это повторяющиеся действия, вызывающие у жертвы чувство страха. Сталкером может быть как давний знакомый, так и совершенно случайный человек. Наиболее частые проявления сталкинга:
— Появление в вашем доме, на работе или на учебе без приглашения и без весомых причин;
— Отправка нежелательных сообщений и писем;
— Нежелательные подарки и цветы;
— Постоянные звонки, которые заканчиваются прерыванием разговора или молчанием в трубку;
— Отслеживание вашей жизни в соцсетях;
— Распространение слухов среди ваших знакомых;
— Поджидание в местах, в которых вы часто бываете;
— Использование ваших друзей и знакомых для выяснения подробностей о вашей жизни.

Что делать, если вы стали жертвой преследования?

Многие жертвы не знают, как стоит реагировать на сталкера. Некоторые пытаются поговорить с преследователем, и попытаться «намекнуть» или «дружески» убедить их прекратить такое поведение. Некоторые убеждают себя, что в поведении сталкера нет ничего страшного и это «не так уж плохо». Другие стараются противостоять или даже угрожать преследователю. Эти методы редко срабатывают, потому что сталкеры рады любому контакту с жертвой, даже если общий посыл был негативным.
Жертва не может предсказать действия сталкера, но может выработать свою линию поведения, которая поможет чувствовать себя в безопасности. Личная безопасность и предотвращение возможного вреда должны иметь первостепенное значение. Жертвы могут разработать план безопасности, который защитит их и близких от преследования.

Общие советы по безопасности:

  • Если это возможно, всегда держите телефон поблизости. Запомните номера экстренных служб и убедитесь, что кто-то из семьи или друзей стоит у вас на быстром наборе.
  • Меняйте маршруты для регулярного посещения необходимых точек в городе.
  • Ограничьте время, проведенное в одиночестве и делайте покупки в разных магазинах. Когда вы выходите из дома, старайтесь не оставаться в одиночестве и выбирайте общественные места.
  • Заведите новый номер телефона.
  • Не общайтесь с человеком, который вас преследует.
  • Реакция на действия сталкера может только усугубить ситуацию.
  • Доверяйте своим инстинктам. Если где-то вы не чувствует себя в безопасности, либо найдите способы сделать это место более безопасным, либо уйдите.

Правила безопасности дома:

  • Установите прочные двери, ключи от которых будут только у вас.
  • Попросите своих соседей позвонить в полицию, если они увидят преследователя у вас дома.
  • Договоритесь о сигнале, который вы будете использовать, если понадобиться срочно позвонить в полицию.
  • Соберите сумку с вещами первой необходимости на случай, если вам придется срочно покидать квартиру. Положите сумку в безопасное место или отдайте ее другу или родственнику, которому вы доверяете.
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