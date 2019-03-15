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Ученые выяснили, что мешает зарабатывать творческим людям 

BigPicture.ru 2 часа назад
Фото: bigpicture
Сотрудники Геттингенского медицинского центра, Германия, выяснили, что мозг творческих людей мешает им зарабатывать. К таким выводам ученые пришли после проведения исследований с участием 24-х представителей разных профессий.
Оказалось, что люди, работающие в «не креативной» сфере, больше нацелены на получение прибыли, чего нельзя сказать о художниках, скульпторах, музыкантах и прочих творческих личностях. Подробнее об этом исследовании читайте ниже.
Результаты исследования были опубликованы на страницах издания ArtNet.
В наблюдении ученых приняли участие 24 добровольца. Среди них — художники, артисты, музыканты, скульпторы и представители других творческих профессий, а также инженеры, администраторы, страховые агенты и так далее.
В рамках эксперимента каждому участнику показывали на мониторе изображения, на которых нужно было как можно быстрее найти определенные цвета. За обнаружение зеленого цвета все участники получали по 30 евро, все остальные цвета были «бесплатными».
На протяжении всего исследования мозг испытуемых сканировали при помощи аппарата МРТ. Это помогало определить активность в тех или иных его участках.
И вот, что удалось узнать ученым.
bigpicture
Оказывается, у творческих людей практически отсутствует активность в области полосатого тела мозга. Именно эта структура отвечает за реакцию на вознаграждение.
Вместо этого во время поиска цветов (в том числе бесплатных), у них наблюдалась повышенная активность в передней префронтальной коре, отвечающей за производство дофамина («гормона счастья»). Это означает, что больше всего удовольствия творческим людям приносит сам процесс «работы», а не возможность получения вознаграждения.
А вы творческий человек? Согласны с выводами специалистов?
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