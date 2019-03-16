Почему нельзя справлять 40 лет

Возможно, вы тоже слышали о том, что лучше не праздновать 40-летие, иначе потом не удастся избежать различных проблем (в личной жизни или со здоровьем). Так что же такого мистического в этой дате и почему многие люди стараются в этот день вообще забыть о своем празднике — в материале Passion.ru

Некоторые эксперты, а точнее те, кто занимается изучением христианства и всем, что с ним связано, считают, что все это происходит из-за «негативной» библейской хронологии, связанной с цифрой 40. Стоит лишь вспомнить, что 40 дней длился Всемирный потоп, 40 лет еврейский народ блуждал по пустыне, 40 дней душа человека бродит по земле после его ухода из жизни, 40 дней после рождения ребенка молодая мама не имеет права заходить в церковь (она считается не совсем «чистой», поэтому новорожденного крестят не сразу, а через определенное время). Стоит отметить, что эту цифру «недолюбливают» не только в России. Японцы, например, с большой неохотой вспоминают про эту дату, поскольку в нее входит цифра 4, созвучная в японском языке со словом «смерть». Поэтому многие жители Страны восходящего солнца просто игнорируют те дни (в том числе и дни рождения), в которых есть эта цифра.

А вот те ученые, которые далеки от религиозных познаний, по-своему трактуют нежелание россиян отмечать 40-летний юбилей. По их мнению, сейчас люди живут гораздо дольше, чем их предки, тем не менее, к 40 годам у женщин начинают меняться биоритмы, появляются седина и первые признаки климакса, сопровождаемые стрессом и депрессией. Кто же в таком состоянии будет праздновать? Если вы все же не из робкого десятка, тогда эксперты рекомендуют просто перенести празднование на следующий день, пригласив на торжество, лишь самых близких людей.

Что касается остальных примет, то есть некоторые рекомендации, соблюдая которые, можно существенно улучшить свое эмоциональное и физическое состояние, а также изменить жизнь в лучшую сторону.

Начнем с того, что день рождения ни в коем случае нельзя отмечать заранее. Считается, что в этот день к имениннику «наведываются» высшие силы, чтобы дать ему свое благословение и защиту. И «объявляя» себя родившимся на день (или даже два) раньше, вы тем самым можете нарушить ход жизни и накликать на себя различные беды и несчастья.

Также, не стоит проводить этот день с кем попало, а лучше окружить себя лишь самыми близкими людьми — таким образом, вы сможете защититься от недоброжелателей и завистников.

Переходим к десертам. Даже если вы не любите сладкое, все равно постарайтесь организовать именинный торт (хотя бы, в миниатюрном варианте). Считается, что таким образом вы «подслащиваете» весь следующий свой год, привлекая в свою жизнь удачу, любовь и счастье. Игнорировать задувание свечей и загадывание желаний тоже не стоит. Этот ритуал, если все сделать правильно и с первого раза, гарантирует вам исполнение самых заветных желаний, причем в самое ближайшее время. Но этот трюк работает лишь в ваш день рождения, а не в тот день, когда вам пришло в голову отметить торжество.

Кстати, накануне дня рождения, по мнению экспертов, очень часто снятся вещие сны. Поэтому постарайтесь запомнить (или даже записать) то, что вам привидится, и ожидайте повторение этих моментов в реальной жизни.

Следующий пункт, о котором не мешает напомнить — долгожданные подарки. Традиция даров пошла со времен рождения Иисуса , поэтому подходить к их выбору нужно внимательно, а не хватать первое, что попалось вам под руку. Если вы не хотите ненароком притянуть неудачи, негатив и ухудшение самочувствия, то ни в коем случае не принимайте в качестве подарков ножи, кинжалы (и другие острые предметы). Если же презент был упакован, и вы узнали о том, что в нем, только развернув его, приложите к предметам железные монеты, которые помогут снять отрицательную энергию и предотвратить многие неприятности.

Украшения с жемчугом тоже не стоит принимать в дар. Считается, что они приносят в ваш дом слезы и несчастья. Часы могут вас рассорить с близкими людьми на всю жизнь, поэтому они тоже не являются удачным вариантом для подарка. Зеркала, носовые платки и пустые кошельки тоже не стоит преподносить, потому что они негативно повлияют на жизнь именинника, привнеся в его дом разорение, горести и потери.

И напоследок о цветах. Если вы не хотите ненароком спровоцировать расставание именинника с его близким человеком, то ни в коем случае не преподносите ему букет желтых цветов. Лучше выбирайте бело-розовые или пурпурно-красные цветы, которые, напротив, символизируют страсть, сильные чувства и улучшение финансового положения.