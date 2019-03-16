Почему появляется мисофония, и что с ней делать

Мисофония в той или иной степени проявляется у большинства людей, однако у некоторых принимает острую форму.

Мисофонией называют нетерпимость к определенным звукам, как к тихим, так и к громким.

В этом случае человека может довести до бешенства, например, чавкание, хруст чипсов или шелест пакета. Впрочем, некоторые при мисофонии испытывают не гнев, а например, неконтролируемую панику.

Обычно такую черту считают признаком невоспитанности или дурного характера, однако на самом деле все гораздо сложнее.

Медики считают мисофонию неврологическим расстройством, которое проявляется при чересчур сильной активности передней части мозга. Эта область отвечает за связь ощущений с эмоциями.

Причины появления такой чрезмерной чувствительности к конкретным звукам до конца не изучены. Но существует несколько вероятных объяснений.

Во-первых, мисофония может быть следствием посттравматического невроза. И неприятный звук прочно связывается с негативным переживанием. При этом само событие человек уже может забыть.

Во-вторых, мисофония может быть наследием наших предков. Звуки, особенно высокочастотные, сигнализировали об опасности.

Кроме того, мисофония часто является генетической особенностью.

Американский невролог Ричард Сайтовик считает, что мисофония может являться формой синестезии, когда люди видят цвет музыки или форму слов. Он уверен, что мисофония — признак незаурядной одаренности.

При этом мисофония может быть сопровождать и обсессивно-компульсивное расстройство. Конечно, при наличии других симптомов.

Крайняя форма мисофонии сопровождается вспышками агрессии или паники, с которой человек не может справиться. И в этом случае он начинает сознательно изолироваться от окружающих. Поэтому мисофонию нужно лечить.

Чаще всего, применяется комплексный подход с посещением психолога и назначением медикаментов. Мисофоникам назначают когнитивную поведенческую терапию и электростимуляцию. Также есть приборы "белого шума", которые позволяют блокировать неприятные звуки. Можно использовать и обычные беруши.

Однако конретного лекарства от мисофонии пока нет.

Согласно испытаниям, в которых приняли участие добровольцы, нас больше всего раздражают такие звуки как:

скрежет ножа по стеклу;

царапание ногтями по поверхности;

капающая вода из крана;

скрип дверей;

звук бормашины, дрели и перфоратора;

скрежет колес поезда о рельсы;

плохая игра на скрипке.