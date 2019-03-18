Каких женщин выбирают мужчины в зависимости от самооценки

Специалисты провели исследование и выяснили, зависит ли образ идеальной женщины от самооценки мужчины. Результаты были опубликованы на портале Russian Journal of Education and Psychology.

Во время исследования мужчины были разделены на несколько возрастных групп: 18-24 года, 26-32 года и 33-40 лет. Их самооценка измерялась методом Т. Дембо-С. Рубинштейн в модификации П. В. Яньшина. Далее все респонденты были расформированы на четыре группы по уровню самооценки: завышенная, высокая, средняя и низкая.

В итоге выяснилось, что мужчинам с низкой самооценкой нравятся не вульгарные, чистоплотные, хозяйственные и понимающие женщины.

Мужчины с завышенной самооценкой мечтают о целеустремленной и самостоятельной девушке с характером.

"Исследование показало, что в сознании респондентов "хороший" традиционный образ женщины противопоставляется "негативному" современному образу", — рассказала психолог.

Автор исследования, доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Елена Зарубко отметила, что для всех мужчин важна привлекательность. Чаще всего, в сознании мужчин преобладает традиционный образ женщины, которая будет заботливой, понимающей, честной, преданной, стройной и фигуристой.