Девушки описали пагубные последствия частого просмотра порно

Канал BBC Three попросил молодых британок рассказать, какое влияние на них оказал просмотр порно в подростковом возрасте. Автор материала замечает, что, если влияние порнографии на мужчин хорошо изучено, как порно влияет на женское восприятие секса, остается загадкой.

По словам 24-летней Нилам Тейлор (Neelam Tailor), увиденное впервые порно ее ошеломило. Это случилось в 12 лет. «Я была очень шокирована. Знаете, в детстве вы смотрите романтические фильмы, где люди влюблены, а секс приятен и чист», — отметила девушка. Она признается, что в подростковом возрасте она от 10 минут до часа в день проводила за просмотром порно в интернете.

Шок быстро прошел, девушка стала менее чувствительна к жестоким сценам и начала воспринимать их как норму. Со временем у Нилам появились собственные вкусовые предпочтения в порно: она начала искать ролики, в которых девушек силой принуждали к половому акту, а также видео с пожилыми мужчинами и молодыми женщинами. Тейлор не считает, что развивала собственные сексуальные вкусы — скорее на нее влияли ролики, которые она увидела в пубертатный период.

С ней согласна 25-летняя Сара (имя изменено). Девушка также увидела порно до того, как начала вести половую жизнь. Она смотрела порнографические ролики один-два раза в неделю и больше. Саре казалось, что она «просто удовлетворяет свою потребность». Ее выбор сосредоточился на групповом порно, в которых женщин унижали и били. Девушка признается, что после более чем 10-летнего опыта самоудовлетворения ей тяжело достичь оргазма, не прибегая к методам дополнительной стимуляции, таким как вибратор или порно.

28-летняя лесбиянка Ханна (имя изменено) отмечает, что ей порно помогло. По ее словам, она знала, что ее привлекают девочки, с восьми-девяти лет, но только когда увидела лесбийскую сцену, удостоверилась в этом и перестала себя корить.

Автор материала также упоминает о писательнице Эрике Гарза, которая выпустила книгу о собственной сексуальной зависимости. Она заостряла внимание на том, что ее болезнь началась с неконтролируемых просмотров порно на фоне проблем в школе.

Представитель Института психосексуальной медицины, доктор Лейла Фродшам (Leila Frodsham) отмечает, что за 20 лет не встретила ни одного случая, когда бы женщины жаловались на зависимость от порно. С подобными проблемами все чаще обращаются мужчины. Это может свидетельствовать о том, что женщинам стыдно сознаваться в порнозависимости, говорит специалист. Но делать однозначных выводов на этот счет нельзя, продолжает она: в этой области крайне мало релевантных исследований.

Общественное внимание к теме порно в Британии приковано в связи с планами правительства по расширению программы полового воспитания детей. В ее рамках школьникам расскажут, как интернет способствует формированию нездоровых взглядов на секс.