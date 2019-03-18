Названы негативно влияющие на психику звуки 

Некоторые звуки могут влиять на психоэмоциональное состояние человека, вызывая необычное неврологическое расстройство, названное мисофонией. Его обнаружили американские исследователи.
Такие распространенные звуки, как стук, щелчки, кашель, жевание и прочие, могут привести к возникновению паники или привести человека в ярость.
Как рассказала специалист в области психотерапии из Лос-Анджелеса Джеллин Джаффе, человеческий мозг воспринимает такие звуки как угрозу и таким образом воспроизводит защитную реакцию.
Впервые мисофония была выявлена несколько лет назад. Сейчас ученые активно изучают это расстройство. Тем не менее, в медицине определения такого заболевания нет. Часто врачи списывают подобные симптомы на изменения настроения человека, передают «Актуальные новости».