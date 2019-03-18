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Названы негативно влияющие на психику звуки 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Некоторые звуки могут влиять на психоэмоциональное состояние человека, вызывая необычное неврологическое расстройство, названное мисофонией. Его обнаружили американские исследователи.
Такие распространенные звуки, как стук, щелчки, кашель, жевание и прочие, могут привести к возникновению паники или привести человека в ярость.
Как рассказала специалист в области психотерапии из Лос-Анджелеса Джеллин Джаффе, человеческий мозг воспринимает такие звуки как угрозу и таким образом воспроизводит защитную реакцию.
Впервые мисофония была выявлена несколько лет назад. Сейчас ученые активно изучают это расстройство. Тем не менее, в медицине определения такого заболевания нет. Часто врачи списывают подобные симптомы на изменения настроения человека, передают «Актуальные новости».
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