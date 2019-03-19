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5 имен, обладательницам которых предсказано одиночество 

WomanHit.ru 10 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Ясновидящая Галина Янко рассказывает о слишком сильных представительницах прекрасного пола
Понятие одиночества довольно размытое. Одиноким человек может оставаться и в браке. Поэтому давайте обсудим те имена, которые так или иначе обрекают своего хозяина на жизнь сильного человек, которому вряд ли требуется поддержка. А ведь все мы знаем, что женщина должна казаться слабой. Но порой имя попросту не дает этого сделать.

Варвара

Женщины с таким именем в целом никогда не пропадут. Им не нужна защита, они согласны сами на себя взвалить многое, решать проблемы за себя и за других. Имя несет в себе достаточно целевой и мощный посыл. Какие бы трудности ни ждали представителя этого имени, он точно с ними справится. Поэтому порой может казаться, что защита таким женщинам не нужна. Они сами кого хочешь спасут. Возможно, они и одиноки, потому что постоянно решают все сами и мысленно забегают на многие шаги вперед своего партнера.

Лолита

Люди с этим именем изначально обречены на одиночество. Имя в переводе означает «скорбь». Таким женщинам сложно устроить личную жизнь. Даже если это и удается, то все идет с неимоверными усилиями и препонами. С точки зрения карьеры они могут добиться колоссальных успехов, чего нельзя сказать о личной жизни.

Меланья

Имя греческое, и обладатели этого имени склонны к путешествиям, частой смене места жительства. Порой за ними сложно угнаться, и, вероятнее всего, партнеры этих женщин могут просто устать бегать за ними по всему миру.

Инга

Непростой характер, неумение находить компромиссы, долгая память на обиды и непредсказуемость. Имея такую невесту, вам нужно быть на чеку. Хвастлива и может наврать. При выборе мужа ориентируется на зарплату. Поэтому в брак вступает после долгих раздумий, но порой даже в браке остается одинокой.

Светлана

Девушки с таким именем несут свет, но бывают очень обидчивы. Из-за своего услужливого характера могут отвернуть от себя представителей сильного пола. Мужчины всегда любили завоевывать, а вот если добыча сама идет в руки, то это становится неинтересным. Светланы выходят замуж чаще всего поздно. Многие из них бывают несчастливы в браке.
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