Как Фумико Таока возглавила крупнейший клан якудза

Японская культура считается весьма патриархальной, и главный в семье всегда мужчина. Несмотря на это, история знает немало известных женщин, сумевших добиться вершин власти и славы в стране восходящего солнца. Лидерские качества, ум, красота и железная воля не раз позволяли дамам обойти мужчин в самых разных сферах жизни. Были даже женщины, управлявшие большими кланами якудзы — преступными группировками, державшими в страхе целые города.

Женское лицо якудзы

Организованная преступность в Японии родилась ещё в средние века. Тогда якудзой были карточные шулера, они, как и теперь, вели полулегальную деятельность. В игорных домах гостей ожидали не только азартные игры, но и другие развлечения — женщины и вино. Часто управляла таким заведением именно женщина, которая командовала служанками, следила за чистотой и порядком. Если судьба одаривала такую даму сильным характером и амбициями, она могла сколотить преступную группу или захватить власть в ней и вести дела самостоятельно, то есть стать главой якудзы.

В современной Японии «карьерный» путь женщины в преступном мире выглядит по-другому. Как пишет в своей автобиографии Сёко Тендо выросшая в семье члена преступной группировки: девочек в банды не берут. Им приходится становиться любовницами или женами действующих якудз. Достаточно часто якудзы женятся на подругах юности, с которыми познакомились, когда оба ещё были янкИ — трудными подростками. Это в большей степени относится к рядовым членам кланов. Преступная элита выбирает себе жен в индустрии развлечений — ухоженных красавиц из ресторанов и казино, на которых нужно сперва хорошо потратиться.

Умная и сильная

Именно такой была Фумико Таока — жена третьего главы одной из крупнейших в стране кланов якудзы «Ямагути-гуми» Кадзуо Таока. Самого Кадзуо Таока называют «крёстным отцом» японского преступного мира. Его жена Фумико была влиятельной женщиной с хорошими связями. Но что самое главное, она имела сильный характер. Она помогала мужу советами и была его самым доверенным лицом. Благодаря ее поддержке Кадзуо Таока сумел сохранить лидерство в клане целых 35 лет. В 1981 Кадзуо Таока скончался, и власть должна была перейти к его приемнику. Однако тот находился в тюрьме и не мог принять руководство кланом. В таких случаях традиция позволяет жене покойного лидера временно встать у руля организации, что Фумико и сделала. Предполагалось, что это простая формальность и её руководство продлится всего на несколько месяцев. Но назначенный преемник заболел и умер в тюрьме, и Фумико Таока ещё три года оставалась главой клана.

Когда женщина официально стала руководить организацией, многие члены «Ямагути-гуми» выступили против. Начался раскол, который пронизал всю структуру и мог бы её разрушить. Но Фумико Таока крепко держала рычаги власти. Умело сочетая в своих действиях хитрость и силу, она не только не дала клану распасться, но и увеличила его численность, а также освоила новое направление «бизнеса». Под её руководством «Ямагути-гуми» активно занялся наркоторговлей, что значительно укрепило финансовое положение клана.

Подчинённые любили Фумико Таоку за её деловую хватку и лидерские качества. Даже после того, как наконец был избран новый руководитель-мужчина и Фумико могла уйти на покой, она ещё много лет занималась делами организации и сохраняла серьёзное влияние на её руководство и рядовых членов.

В настоящее время клан «Ямагути-гуми» насчитывает по разным оценкам от 55 до 220 тысяч активных участников. Это самая большая и самая известная группировка якудзы, филиалы которой действуют во многих странах. Также это одна из самых богатых группировок в мире. По сообщениям ВВС в последние десятилетия группировка «Ямагути-гуми» проникла в строительный бизнес и занялась манипулированием на фондовых рынках. Эта слава была бы немыслима, если бы в середине 80-х годов Фумико Таоку не смогла сохранить и приумножить богатства клана.