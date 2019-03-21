8 привычек, которые сделают вас счастливой

Эксперты рассказали, что улучшит качество жизни.

Посмотрите по сторонам на улице — сколько людей улыбаются? Большинство из нас вечно хмурые, озабоченные насущными проблемами и ожиданием выходных. Наверняка вы хотите, чтобы ваша жизнь поменялась, раз решили прочитать эту статью. Хорошая новость! Поменять привычный образ жизни проще, чем кажется, нужно лишь немного пересмотреть свои взгляды на мир и изменить привычки.

Оптимизм идет из мозга

Мы сами творцы своего счастья — это сущая правда. Именно под нашим контролем находится восприятие любой проблемы и поиск ее решения. Однако быть оптимистом намного сложнее, чем кажется. Тратя энергию на созидание, а не саморазрушение, вы в одночасье находите выход. Подумайте о людях, у которых действительно большие проблемы — нехватка воды, голод или неизлечимое заболевание — все еще считаете, что ссора с мужем стоит того, чтобы называться депрессией? Читайте качественные книги, занимайтесь спортом, следите за здоровьем — времени на «самокопание» не останется. Ведите дневник благодарности — каждый день записывайте в блокнот 3 «спасибо» себе и окружающим людям. Такая практика помогает найти точку опоры тогда, когда, казалось бы, все стало хуже некуда.

Сосредоточьтесь на плюсах

Прежде всего, нужно находить плюсы в каждом неожиданном повороте жизни, верить, что все решаемо и любая проблема временна — только в этом случае вы сможете настроить себя на правильную волну. Странно, что люди быстрее ответят на вопрос об их проблемах, чем о ежедневных радостях. Подумайте, сколько прекрасного вас окружает ежечасно — ваши дети и любимый муж, солнечная погода, интересный разговор с коллегой и даже вкусный кофе в соседнем кафе. Изменив свой взгляд на мир, вы изменитесь внутренне — станете спокойнее и сосредоточеннее, начнете решительно отказываться от того, что приносит вам страдания, и с радостью соглашаться на приятные занятия.

Переложите ответственность на себя

Вспомните, сколько раз вы обвиняли обстоятельства в неудачах? Каждый из нас хоть иногда, но все-таки уповает на всех вокруг, кроме себя самих. Приняв один раз мысль, что мы и только мы определяем свою жизнь, будет намного легче действовать. Вы научитесь не только нести ответственность и не просить совета у друзей и коллег, но и сможете спокойнее относиться к неудачам — всего лишь как к опыту, а не великому разочарованию. Все это смотивирует вас на дальнейшую деятельность, а не нежное лелеяние жалости по отношению к себе.

Учитесь новому

Обучение не только дает нам полезные знания, которые оказываются эффективными на практике, но и меняет образ мышления. Оно становится более гибким и открытым к экспериментам во всех аспектах — от личной жизни до карьеры и хобби. Получение новых знаний расширяет границы, предоставляя новые возможности переступить за границы зоны комфорта. Не бойтесь выйти из «норки» и попробовать непривычное — кто знает, чем это закончится? Помните, что сделать шаг назад легче, так что вам нечего бояться — действуйте!

Не сравнивайте себя с другими

Пролистывая ленту Инстаграма, вы в сотый раз видите подружку Лену, которая очередной раз отправилась на море с красавчиком бойфрендом, тогда как вы мерзнете в офисе? Не спешите делать куклу вуду! Успокойтесь и подумайте, что вас действительно расстраивает — насыщенная жизнь подруги или ненасыщенная ваша? Сравнение вашей жизни с чужой вызывает только беспокойство и стресс. Вместо того, чтобы соревноваться со своими сверстниками, соревнуйтесь с собой и стремитесь расти и становиться лучше с каждым днем. У каждого свой путь, на котором встречаются преграды — идеальной может быть только картинка в Инстаграме.

Найдите лучшего друга внутри себя

Не зря психологи считают, что в крепкой семье у родителей на первом месте стоят они сами и только потом дети. Это верно хотя бы потому, что ребенку нужен пример — человек, которого он будет уважать и которым восхищаться. Если вы сами с собой не дружите — нервничаете по пустякам, постоянно ворчите и злитесь — о чем говорить? Практикуйте заботу о себе, учитесь ставить на первое место свои потребности и принимайте себя такими, какие вы есть. Единственное, что имеет значение, — это рост и самосовершенствование, независимо от того, сколько вам лет.

Уважайте окружающих

Люди — наше зеркало. Все, на что мы обращаем внимание в них, так или иначе отражает нас. Человек, который любит и уважает себя, не будет грубить и огрызаться на других. Ни одни здоровые отношение не были построены без этого прочного фундамента. Создавайте цветущую среду вокруг себя — окружайте интересными и мотивированными людьми с сильным характером, а не нытиками, занудами и пустословами.

Научитесь прощать

Да, это сложно. Однако никто не просит вас принимать назад обидчика — прошлое оставьте там, где ему место, то есть позади. Вам нужно работать над своими эмоциями — понять, что вас задело в случившейся ситуации, какие выводы вы из нее извлекли и как внутренне поменялись. Непрощенная обида, как кровоточащая рана, постоянно провоцирует нас на болезненные воспоминания и связанное с ними переосмысление наших поступков. Перестаньте винить себя и думать: «А что если?» Не держите в себе боль — напишите обидчику письмо, а потом сожгите его. Поверьте, вам станет легче.